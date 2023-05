Osmaniye'de Etkili Olan Yağmur Nedeniyle Bazı Bölgelerde Tarım Arazileri Ve Evleri Su Bastı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde etkili olan yağmur ve fırtınada su kanalının taşması sonucu bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. Fırtınada aracın üzerine ağaç düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. CHP’den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya, bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesinin takipçisi olacağını söyledi.

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde etkili olan yağmur ve fırtınada su kanalının taşması sonucu bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. Evini su basan Fadime Eroğlu, "Her şeyimiz gitti tavuklarımız falan. Canımı zor kurtardım. Her şeyim merdivenin etrafındaki her şeyimiz gitti tavuklarımız öldü. Evin altında soğanımız vardı her şeyimiz gitti işte sele" diye konuştu.

"AÇ SUSUZ BURADA BEKLİYORUM"

Evini su basan başka bir vatandaş Fatma Dalkıran, "Bir yağmur bir fırtına ben hiç çıkamadım. Bir baktım komşu beni çağırdı ağlayarak çıktım. Evimizi sel bastı işte bende burada yollarda bekliyorum. Nasıl gireyim eve ben? Tek başımayım. Benim çorum çocuğum depremden öldü ben korkumdan evde zor duruyordum şimdi de giremiyorum aç susuz burada yolda bekliyorum" şeklinde konuştu.

"MAĞDURİYETLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP’den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya ise şunları söyledi:

"Bu sabah 7 sularında köyüm olan Sakarcalık ve civarında Kösreli'den bu yana başlayan 20 dakika süren yoğun yağış ve fırtına haberini aldık. Akabinde hemen köyüm Sakarcalığa geldik. Buradaki hasar tespiti vatandaşın mağduriyetinin giderilmesinin takipçisi olacağız. Bu yoğun ve fırtına ağaçları deviriyor, girişte bir arabanın üstüne ağacın devrilmesi nedeniyle 1 kişi yaralanıyor. Bu araçta 3 kişi var iki öğrenci bir baba. Baba bir kırıkla hastaneye yetiştiriliyor bu şekilde. Ona acil şifalar diliyoruz. Her zaman doğal afette her şekilde köylümüzün yanındayız. Mağduriyetlerinin tazmininin takipçisi olacağız."

