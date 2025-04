Özgür Çelik’ten Avukatlar Günü Paylaşımı: Adalet Kazanacak, Biz Kazanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çelik, "Var olsunlar Saraçhane direnişi sırasında gençlerin her zaman yanında olan, bizleri bir kez olsun yalnız bırakmayan, yargı bağımsızlığı için mücadele eden; hukuk devletinin savunucusu olan tüm avukatlar! Adalet kazanacak, biz kazanacağız" dedi.

(İSTANBUL) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çelik, "Var olsunlar Saraçhane direnişi sırasında gençlerin her zaman yanında olan, bizleri bir kez olsun yalnız bırakmayan, yargı bağımsızlığı için mücadele eden; hukuk devletinin savunucusu olan tüm avukatlar! Adalet kazanacak, biz kazanacağız" dedi.

Özgür Çelik’in paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

“Adalet hava gibi, su gibi ihtiyaçtır. Adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz, iş olmaz, yaşamak olmaz. Bugün ülkemiz büyük bir adaletsizliğin pençesine itildi. Her gün bambaşka bir haberle güne başlıyoruz. Böylesi günlerde tüm baskılara rağmen bir an olsun haktan ve hukuktan vazgeçmeyen, adaleti ve insan onurunu savunan; kıymetli İl Hukuk Komisyonumuzun tüm mensupları ve tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Var olsunlar Saraçhane direnişi sırasında gençlerin her zaman yanında olan, bizleri bir kez olsun yalnız bırakmayan, yargı bağımsızlığı için mücadele eden; hukuk devletinin savunucusu olan tüm avukatlar! Adalet kazanacak, biz kazanacağız.”

Anka Haber Ajansı