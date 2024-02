CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Aday belirleme konusunda haksızlık yapsalar ne olacak, biz neleri göze alıp yola çıkmışız. Kurucumuzdan son genel başkanımıza kadar, CHP liderlerinin başına gelenler belli. Ölüm dâhil her şeyi göze almazsanız, bu makam için talep dahi açamazsınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah NOW TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katıldı. Özel, bu akşam X hesabında programdan bir kesit yayınladı. Özel, paylaşımına “Aday belirleme konusunda haksızlık yapsalar ne olacak, biz neleri göze alıp yola çıkmışız. Kurucumuzdan son genel başkanımıza kadar, CHP liderlerinin başına gelenler belli. Ölüm dâhil her şeyi göze almazsanız, bu makam için talep dahi açamazsınız” notunu düştü.

İlker Karagöz’ün “Siz kendinize bir haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz bu aday belirleme sürecinde? Mesela Genel Başkanın kontenjanından atanan isimler vardı. Ya da ‘Değişimi desteklediği için oraya yazıldı’ denilen isimler var. Buna ne dersiniz” sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

“En çok haksızlık yapılabilecek makam benim burası, yapsınlar varsınlar. Birtakım başka siyasi hesaplarla, sırf yıpratmak için, sırf bize duyduğu husumetten veya bana duyduğu husumetten gencecik insanlara olmadık laflar ediyorlar, olmadık parantezlere alıyorlar. Ben üzülürsem ona üzülürüm. Ben CHP’nin genel başkanıyım. Bu makamda ilk oturanın burasında sigara tabakası olmasaydı milli mücadelede ölmüş olacaktı. İsmet Paşa’nın yaşadıkları, Ecevit’e sıkılan kurşunlar, Kemal Kılıçdaroğlu’na Şavşat’ta sıkılan kurşun, şehit cenazesinde yaşadığımız linç girişimleri… Yani bana haksızlık yapsa ne olacak adam. Biz neyi göze alıp yola çıkmışız. Her şeyi göze aldık. CHP’nin bütün genel başkanları ölümü dahi göze almıştır. Bakın süreçlerine. Ölümle burun buruna gelmeyen bir CHP Genel Başkanı yoktur. O yüzden her şey göze alınmıştır. Başka türlü bu makama talip dahi olamazsınız, talep açamazsınız, bu kadar nettir bu. Her şeyi göze alacaksınız. Geçmişinize güveneceksiniz, kendinize güveneceksiniz. Düşünsenize, şöyle bir hata bulduklarında ne kadar büyütüyorlar. Diliniz sürçüyor. Cümlede yüklemle tümleç yer değiştirdiğinde bütün her yerde manşetsiniz. Geçmişinize, kendinize, ailenize, ekibinize sonsuz güveneceksiniz. Yoksa perişan ederler sizi.”

