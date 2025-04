Özgür Özel Beylikdüzü'nde... Özgür Özel: "Türkiye Siyaseti Bir Tek Adama Karşı Birleşmeyi Zorunlu Kılıyor"

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye siyaseti ayrışmayı, kutuplaşmayı değil, bir tek adama karşı birleşmeyi zorunlu kılıyor. Biz hem muhalefetin tüm renklerini hem de son seçimde dahi iktidar partisine oy verseler de bugün İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan büyük haksızlığı, atılan iftirayı, alnına sürülmeye çalışılan ama tutmayan o lekeyi, en güçlü tarafı masumiyeti, çalışkanlığı, dürüstlüğü olan Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıkıyoruz. Biz haklıyız ve hep beraber kazanacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yaşam Vadisi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart Çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktık. O gün, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: "Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir." Buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyoruz: "Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür'" ifadesini kullandı.

Özel, Beylikdüzü'ne miting yapmaya geldiklerini, ancak gözün görmediği yerde on binlerin, yüz binlerin olduğunu ifade ederek, "Bize toplanmayın dediler, her gün daha çok olduk. Susun dediler, her gün daha yüksek sesle seslendik. Artık bitti dediler ama biz söyledik ki, "Biz bitti demeden bitmeyecek'. Ekrem Başkan çıkmadan bitmeyecek. Murat Başkan çıkmadan bitmeyecek. Durmayacağız, sinmeyeceğiz, susmayacağız" diye konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"Sonuç alana kadar eylemleri sürdüreceğiz"

"Saraçhane'de direnenlere, 81 ilde meydanlara çıkanlara, sokaklara sığmayıp o kentte sel olup akanlara, Maltepe'deki 2,2 milyonluk kalabalığa, 19 Mart darbesine karşı 23 Mart Pazar günü kalkıp sokaklara çıkıp, oy kullanma sandıklarında dayanışma gösteren gelen, seçen, tarihe geçen 15,5 milyon demokrasi kahramanına selam olsun, helal olsun. Her hafta sonu bir büyük ilde Ekrem Başkan'a özgürlük diyeceğiz ve her çarşamba İstanbul'da bir gece mitinginde buluşacağız. Burada miting yapıyoruz sananlara şunu söyleyelim. 19 Mart darbesine karşı biz burada her çarşamba yüz binlerle toplanıp miting yapmıyoruz. Biz burada eylem yapıyoruz ve sonuç alana kadar bu eylemleri sürdüreceğiz. Ne zaman sonuç alacağız? Murat Başkan çıkıp gelince... Ekrem Başkan çıkıp gelince... Ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız."

"Türkiye'nin bütün demokratları otokrata karşı mücadele ediyor"

Özel, Saraçhane'deki eylemlere 16 siyasi partinin genel başkan ve yönetici düzeyinde dayanışma gösterdiğini anımsatarak, "Bugün Beylikdüzü'nde de sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, her partiden olanlar var. Demokratlar, sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar var. Türkiye'nin bütün demokratları otokrata karşı birlikte mücadele ediyorlar, eylem yapıyorlar" dedi.

"Türkiye siyaseti bir tek adama karşı birleşmeyi zorunlu kılıyor"

Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettiğini belirterek, Önder için dua ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti. Özel, "Türkiye siyaseti ayrışmayı, kutuplaşmayı değil, bir tek adama karşı birleşmeyi zorunlu kılıyor. Biz hem muhalefetin tüm renklerini hem de son seçimde dahi iktidar partisine oy verseler de bugün İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan büyük haksızlığı, atılan iftirayı, alnına sürülmeye çalışılan ama tutmayan o lekeyi, en güçlü tarafı masumiyeti, çalışkanlığı, dürüstlüğü olan Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıkıyoruz. Burada bulunan AK Partili ve MHP'li dostlara da, burada olamasalar da bu büyük haksızlığa isyan eden herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Biz haklıyız ve hep beraber kazanacağız" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Seçim sandığını getirene kadar durmayacağız"

"Siz meydanlarda oldukça cuntanın dizleri titriyor. Çünkü bu eylem, darbecilere karşı demokratların eylemidir. Ramazanda kul hakkı yiyenlere karşı, muhafazakar demokratların, Türkiye'yi güçsüzleştiren, güçlü bir Türkiye yerine onu dünyada yalnızlaştıranlara karşı milliyetçi demokratların, toplumsal barışı bozanlara karşı Kürt demokratların, adaleti ayaklar altına alanlara, ekonomimizi yerle bir edenlere karşı sosyal demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların, bu ülkeyi seven herkesin birlikte mücadelesidir bu. Beylikdüzü, o fotoğrafın ilk çekildiği yerdir, bu akşam en güzel görüldüğü yerdir. 19 Mar darbesini hep beraber püskürttük, karşımızda bir cunta var. Buna karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkan'ı alana, seçim sandığını getirene durmayacağız, durmayacağız, durmayacağız. CHP'nin A Planı da B Planı da C Planı da Z Planı da Ekrem İmamoğlu'dur. Madem ki 1 milyon 750 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin %95'i sandık başına gitmiş ve iradesini Ekrem İmamoğlu'ndan yana koymuştur, bundan sonra CHP'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur, onu alıp getirmek aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere, durmamak üzere yola çıkmışızdır. Bu akşam burada Beylikdüzü iki evladına sonuna kadar sahip çıkıyor. Teşekkür ediyoruz. Bu kürsü 6 Mayıs 2019 günü ceketini çıkarıp, kollayını sıvayıp "Gençliğimiz var" diyen Ekrem Başkan'ın mazbata iptaline direndiği kürsüdür."

"Çatalca Müftüsü'nün vebali Erdoğan'ın boynunadır"

Özel, Çatalca Müftüsü'nün hala görevde olduğuna dikkati çekerek, "Her gün Volkan Konak'ın ahı o Maçka'nın yiğit evladının ahı üzerinedir. O Çatalca Müftüsü orada oturduğu her gün vebali Tayyip Erdoğan'ın boynunadır" dedi. Özel, "2019 yılında Ekrem Başkan'ın yol arkadaşı Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü'nde görevlendirildi. O günden sonra Ekrem Başkan ile Murat Çalık omuz omuza 5 yıl boyunca muhteşem görev yaptılar. Öyle bir hale getirdiler ki yoksul çocuklar için beslenme çantası projesiyle başladılar tüm Türkiye'ye yaygınlaştı. Murat Başkan 7 kreş açtı, 800 çocuk kreşlerde eğitim görüyor. Bu ilçeye 85 tane park yaptı. Emeğiyle, enerjisiyle, gayretiyle, dürüstlüğüyle Beylikdüzü'ne yaptığı hizmetler herkes tarafından takdir ediyor. Beylikdüzü'nde her iki kişiden birinden fazlasının oyunu alarak seçilen, şimdi çeşitli oyunlarla ilçesinden uzakta Silivri'ye konulan Murat Çalık Başkan'a yürekten bir selam gönderiyoruz" diye konuştu.

"1 lirasını bile ispatlayamadılar"

Özel, Beylikdüzü ile Esenyurt ilçelerindeki belediyecilik anlayışının AK Parti ile CHP'nin hesaplaşacağı yer olduğuna dikkati çekerek, Beylikdüzü'nün iyi belediyeciliğin kalesi olduğunu, Esenyurt'un ise kent suçları müzesi olduğunu ileri sürdü. Özel, "Ekrem Başkan'ı ve arkadaşlarımızı yalanla ve iftirayla tutuklayanlara karşı buradan meydan okumaya geldik. 3 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var demişlerdi, birini bile tespit edemediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son 6 yılda 560 milyar TL yolsuzluk yapılıyor dediler. Son 6 yıllık İBB bütçesi 497 milyar TL. Yani 6 yıl boyunca 80 - 90 bin personele hiç maaş dağıtmasa, hiç asfalt dökmese, hiç metro yapmasa, belediye arabaları hiç yerinden kalkmasa, belediye binalarında hiç ışık yanmasa, sokaklar karanlık dursa 497 milyar TL bütçe var, bunlar 560 milyar TL yolsuzluk var diyorlar. 1 lirasını bile ispatlayamadılar" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Kriminal tiplerden iftiracı yaratmışlar"

"Ekrem Başkan görevdeyken 5 yılda 1526 müfettişle tespit yaptılar, 1 kuruş bir şey bulamadılar. Ekrem Başkanımızın babası Hasan İmamoğlu'nun yıllarca çalışıp kurduğu şirkete kayyum atayıp malvarlıklarına el koydular. Neyle suçluyorlar İmamoğlu İnşaat'ı? Balkonu küçültüp, odayı büyütmüş. Kafayı yemiş bunlar, kafayı yemiş. Bir kuruş yolsuzluk bulamayanlar Ekrem Başkan'a iftira atacak, meşe, çınar, ladin adında 3 tane gizli tanık bulmuşlar. Bunların en az olanında 55 tane suç kaydı var. Her türlü rezaletin içine girmiş çıkmış kriminal tiplerden iftiracı yaratmışlar. Aynı şekilde Murat Çalık Başkan'a Uğur Güngör diye bir iftiracıyı kullandılar. Neymiş başkanımız yıllar önce buna 13 tane fazla daireyi belediyeyi vermeye zorlamış. Dosyada kanıt olmadığı için bu kişiyi kimse ciddiye almamış, Akın Gürlek İstanbul'a gelince aramış, taramış bu sahtekarı getirmiş Murat Başkan'a karşı da bu kumpası kurmuş.

"Türkiye'nin bütün demokratları birlikte mücadele ediyoruz"

Bakın sağcısı, solcusu, milliyetçisi, muhafazakarı, Alevisi, Sünnisi birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ'ın da özgürlüğünü savunuyoruz, biz Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü savunuyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğünü savunuyoruz. Biz Türkiye'nin bütün demokratları, karşımızdaki kötülüğe karşı birlikte mücadele ediyoruz. Meydanda her siyasi görüş var. Meydanda her takımın taraftarı var. Meydanda her inançtan insan var. Ama bu meydanda kötü insan yok, namussuz yok, hırsız yok, iyi insanlar var."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı