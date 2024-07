Özgür Özel, Erzincan Başbağlar'da: "Katliamla İlgili Tbmm'de İvedilikle Bir Araştırma Komisyonu Kuralım"

(ERZİNCAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’da Başbağlar Katliamı’nın 31. yılında düzenlenen anma töreninde; TBMM’de katliamla ilgili ivedilikle bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, “Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine ve beraberliğine kastetmiş o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler...Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir. Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da Başbağlar Katliamı'nın 31. yılında şehitleri anma törenine katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki köyün erkekleri camide toplansın, akşam namazını takiben camiye giden namazdan çıkanları aldılar getirdiler ve 28'ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar beş canımızı da orada aldılar. Ve 33 şehidimizi bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler. Öyle Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. İki gün önce Sivas'ta Madımak Oteli'nde canlar yanmıştı. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Önce 31 sonra 33'e çıkacaktı rakam. Onlar semaha durmaya gelmişlerdi. İnançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti. Güya ona misilleme bu sefer bir cami çıkışında ve yakın sayıda vatandaş sonra da yakılarak beş kişi yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine ve beraberliğine kastetmiş o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafında acılarını yüreklerine gömen birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj, nasıl bir kardeşlik, birlik, beraberlik çıkarılır onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı bugün bir kez de buradan ben ifade etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir. Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir.

Biz bu davanın sanıkların gıyabında da olsa bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilmesini, her türlü zaman aşımından, her türlü ceza indiriminden, her türlü aftan muaf olmasının sağlanmasını geleceğe yönelik olarak da önemsiyoruz.

"Varsa ihmaller üzerine cesaretle gidilmesini önemsiyoruz"

Sayın milletvekilimiz geçtiğimiz hafta bir araştırma komisyonu, Sayın Sarıgül teklif etti. Bence biz bu teklifi yenileyelim. Partiler arası diyalogla nasıl birçok komisyonu Soma'da ya da hekime karşı şiddet için bu sefer İliç'te kurduysak bu Başbağlar'ın acısının araştırılması hiç olmazsa tarih önünde gazi Meclis'in dokümanlarına bu konuda bir çabanın da nakşedilmesi için biz bunu grup başkanvekillerimizden rica edelim ve kendileri diğer parti gruplarıyla görüşsünler bu komisyonu da ivedilikle kuralım. İliç Komisyonu'nun gayretlerini, mücadelelerini önemsiyoruz. Yapılacak madencilik faaliyetlerinin insan sağlığını, çevreyi önemsemesini bu konuda ÇED raporları konusunda, diğer konularda varsa ihmaller üzerine cesaretle gidilmesini önemsiyoruz."

Başbağlar'da ne olmuştu?

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 kişiyi katletmişti.

