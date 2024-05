Özgür Özel Kütahya'da... "kütahya Belediye Başkanının Başdanışmanı Yılmaz Büyükerşen’dir”

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(KÜTAHYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kütahya'nın inanılmaz bir potansiyeli var, bu potansiyeli kazandıracağız. Yanı başımızdaki Eskişehir'deki mucizeyi Kütahya'ya taşıyacağız. Eskişehir'i Eskişehir yapan CHP’nin, sosyal demokrasinin çizgisindeki halkçı bir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen. Kütahya Belediye Başkanının başdanışmanı, Yılmaz Büyükerşen'dir. Her zaman için hem bütün deneyimiyle hem partide üstlendiği görevin gereğince en yakındaki ilde bir vaha yaratmayı, bir cennet yaratmayı, öğrenciler için kaçılacak değil de gelinecek, tercih edilecek bir şehir olmayı Kütahya Belediye Başkanımız sağlayacak. Baş destekçisi de Yılmaz Hoca olacak, ben olacağım. Genel Başkan olarak Kütahya'da hak edilen günlerin yaşanması için elimizden gelen iradeyi ortaya koyacağız" dedi.

Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Kütahya'ya geldi. Özel burada, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ardından Kütahya Belediyesi'ne giden Özel'i, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci makamında ağırladı. Kahveci, şöyle konuştu:

"74 yıl sonra CHP’nin Kütahya'da belediye başkanlığını alarak 74 yıllık bir hasreti bitirmiş olması hepimiz için çok mutluluk verici. Çok güzel, güzide bir şehirde hepimize büyük bir ufuk açmıştır önümüzdeki dönem için. Sayın Genel Başkanımızın Kütahya gelişinde kendilerine, ‘Kütahya Kalesi’nde bir kahve içeceğiz’ demiştik. İnşallah bugün vakitleri olması halinde Kütahya’da o kahveyi içeceğiz. Bu başarı hepimizin bir başarısı oldu. Kendisine verdiğimiz söz ve kendisinin de ‘Kütahya’dan bir sürpriz bekliyorum’ yaklaşımıyla çok ciddi bir başarıya imza attık. Hep birlikte ve bize inanan değerli Kütahyalı hemşehrilerimizin de destekleriyle bu başarı elde edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza vermiş olduğumuz sözlerimiz ve imzalamış olduğunuz taahhütnamemizle birlikte Kütahya'da, sosyal belediyeciliği büyük bir şekilde hayata geçirmek üzere aşkla, şevkle gece gündüz çalışmaktayız ve çalışıyoruz. Adım adım da projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Üçer aylık raporlamalarımızı zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Partimizde değerlendirme toplantılarımız elbette var. Genel Merkezimiz’de zaten istişare toplantılarımız devam ediyor. Bu bağlamda üzerimize düşen görevi, gerek başkan yardımcılarımız gerekse daire müdürlerimizle birlikte, bütün çalışan personelimizle ‘İşimiz, gücümüz Kütahya’ anlayışı içerisinde, göreve geldiğimiz 8 Nisan itibarıyla bu uğurda çalışmaya başladık. El birliğiyle yeni döneme çok hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk ve anlayış içerisinde, üzerimize düşen görevi layıkıyla yapacağımızı bilmenizi isterim.”

''BU SALONDA BULUNMAYAN BİNLERİN, ON BİNLERİN EMEĞİ VAR''

Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Bu ziyaret emin olun, bugün belki de ‘Kütahya’da belediyeyi görmeden gidersem gözlerim açık gider’ diyen birçok CHP’linin dileğiydi, umuduydu. Onlara borcumuzdu. Bugün, Kütahya'da karşılaştığım 16 yaşında gencecik arkadaşlarımızdan 90 yaşında amcamıza kadar gözleri ışıl ışıl, büyük bir mutlulukla bize sarıldılar. Ben Sayın Eyüp Kahveci'yi, Kütahya Belediye Başkanı olarak hatta şunu söyleyeyim; Kütahya'nın CHP’den seçilmiş ilk belediye başkanı olarak çünkü bundan önceki belediye başkanları tek parti döneminde görevlendirmeyle göreve geliyorlardı ya da elbette seçim oluyordu ama demokratik bir seçimden bahsedilemezdi tam anlamıyla. Bir rekabet ortamı yerine, uygun görülen adaylar yarışıyordu. Ama şimdi çoklu bir yarıştan seçilmiş bir belediye başkanı olarak Eyüp Kahveci hepimizi gururlandırdı, onurlandırdı. Bu salonda bulunan herkesin bu başarıda emeği var. Bu salonda bulunmayan binlerin, on binlerin emekleri var. Bu emekler çok kıymetlidir. Bugüne geldiysek önceki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun, önceki dönem görev yapmış milletvekillerimizin, il başkanlarımızın herkesin emeği var. Tabii ki sizin de iyi bir aday olmanız, bizim görevlendirmemizle cesaretle bu işe girişmeniz, yüksek performans göstermeniz ve Kütahya'nın teveccühünü kazanmanız son derece önemli.

“KÜTAHYA DEMOKRASİYİ GERİ KAZANDI”

Kütahya büyük bir şans yakalamıştır. Çünkü Kütahya'da ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık vardı. Kütahya potansiyelini açığa çıkarmayan, her geçen gün biraz daha gerileyen ve insan umutlarının tükenmeye başladığı bir kente dönüşmüştü. Çünkü hem belediye başkanları heyecanlarını kaybetmiştiler, hem de her şartta oy alınabilen, her şartta iktidar olunabilen, her şartta belediyenin kazanıldığı bir il olmaktan 31 Mart günü Kütahya kurtuldu. Kütahya hakedenin, çalışanın kazandığı, yorumlanın dillendirildiği, emekli edildiği ve iktidara da tepki gösterilip, ‘Hizmet istiyoruz, kentimizde bir dinamizm istiyoruz’ denilebilen bir kent oldu. Kütahya demokrasiyi geri kazandı, geri kazandırdı. Bu çok çok önemlidir. Biz Eyüp Başkan'a elimizden gelen desteğin fazlasını yapacağız. Ümit ediyoruz, önümüzdeki dönemde Eyüp Başkan hem Türkiye'deki diğer belediyelerimizle dayanışma halinde hem Türkiye Belediyeler Birliği'nden projeleri götürdükçe en doğru, en güçlü destekleri alacak. Biz dünyadan fon bulunmasına, kredi sağlanmasına, geri dönüşümüz katkıların yapılmasına, Dünya Bankası ölçeğinde, Birleşmiş Milletler ölçeğinde, Avrupa Birliği fonları ölçeğinde katkı sağlayacağız. Dünyadaki siyasi akrabalarımızın Kütahya'ya ilgisini çekeceğiz. Siz hazır olduğunuzda, Kütahya'da çok uluslu toplantılar yapacağız, misafirler ağırlayacağız.

''KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI'NIN BAŞDANIŞMANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN’DİR”

Kütahya'nın inanılmaz bir potansiyeli var, bu potansiyeli kazandıracağız. Kütahya'nın gençlerinin, hem yurt dışında ya da yurt içinde başka şehirlerde hayal kurmasını değil, bu şehirde mutlu olmalarını, bu şehirde bir gelecek tahayyül edebilmelerini sağlayacağız. Yanı başımızdaki Eskişehir'deki mucizeyi Kütahya'ya taşıyacağız. Eskişehir'i Eskişehir yapan CHP’nin, sosyal demokrasinin çizgisindeki halkçı bir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen. Kütahya Belediye Başkanı'nın başdanışmanı, Yılmaz Büyükerşen'dir. Her zaman için hem bütün deneyimiyle hem partide üstlendiği görevin gereğince en yakındaki ilde bir vaha yaratmayı, bir cennet yaratmayı, öğrenciler için kaçılacak değil de gelinecek, tercih edilecek bir şehir olmayı Kütahya Belediye Başkanımız sağlayacak. Baş destekçisi de Yılmaz Hoca olacak, ben olacağım. Genel Başkan olarak Kütahya'da hak edilen günlerin yaşanması için elimizden gelen iradeyi ortaya koyacağız.

''RAKİPLERİMİZ ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDEYDİLER”

Ben televizyonlarda ‘Nereler kazanılacak’ deyince kendi memleketimi de saydıktan bir başka şey söylemeden ‘Kütahya'da da bir sürpriz olacak size’ diyordum. Çünkü Kütahya'da anketler bir yükselişi gösteriyordu. Tabii o sırada rakiplerimize çok fazla da tüyo vermek istemiyorduk. Onlar bir zafer sarhoşluğu içindeydiler. ‘Nasılsa biz kazanıyoruz’ diye düşünüyorlardı. Bizi hafife alıyorlardı. Eyüp Bey'in gördüğü teveccüh anketlerde gözüküyordu. Biz bunu son haftalarda müjdelemiştik. Beni mahcup etmediler. Hepinize, örgütümüze, herkese teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun Kütahya Belediyesi’nin belediye meclis üyelerine de hayırlısı olsun dileklerimi iletiyorum. Uyum içinde Kütahya için çalışacaklarına, iyi projelere ortaklaşa imza atacaklarına inanıyorum. Açılış törenlerinde birlikte olacağız. Sadece bir partinin açılışını yapmayacağız. Diğer partilerin de il başkanlarını, belediye meclis üyelerini, milletvekillerini davet edeceğiz. CHP, kamu görevini ayrımcılıkla yapmayacak. Kesinlikle iktidarın şımarıklığına kapılmayacağız. Kibirli davranmayacağız. Nasılsak öyle yapacağız. Ama Kütahya'da kimsenin kaybetmediğini, herkesin kazandığını beş yıl içinde bütün Kütahya’ya göstereceğiz.''

Anka Haber Ajansı