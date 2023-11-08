Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Avrupa Parlamentosu Üyelerine Teşekkür Mesajı

Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Avrupa Parlamentosu Üyelerine Teşekkür Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'a teşekkür etti.

Özel'in kendisini tebrik eden Garcia Perez'e teşekkür ettiği mesaj şöyle:

"Thank you for your kind words Iratxe Garcia Perez. I will gladly attend the European Parliament at the earliest opportunity. (Nazik sözleriniz için teşekkür ederim Iratxe Garcia Perez. İlk fırsatta memnuniyetle Avrupa Parlamentosu'na katılacağım.)"

Özel, kendisini tebrik eden Sanchez Amor'a ise şöyle teşekkür etti:

"Thank you very much for your kind congratulations Nacho Sanchez Amor. I am looking forward to staying in touch on a frequent basis. (Nazik tebrikleriniz için çok teşekkür ederim Nacho Sanchez Amor. Sık sık iletişim kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum.)"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Parti Genel Başkanlarına Teşekkür Mesajı
Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Parti Genel Başkanlarına Teşekkür Mesajı
Özgür Özel, Manisa'da Aile Büyüklerinin Mezarlarını Ziyaret Etti
Özgür Özel, Manisa'da Aile Büyüklerinin Mezarlarını Ziyaret Etti
"Chp 100.yıl" İnternet Sitesi Açıldı
"Chp 100.yıl" İnternet Sitesi Açıldı
Ali Babacan’ın Babası Hilmi Babacan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ali Babacan’ın Babası Hilmi Babacan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kuşadası’nda Engeller ‘Yaratıcı Drama’ Eğitimi İle Aşılıyor
Kuşadası’nda Engeller ‘Yaratıcı Drama’ Eğitimi İle Aşılıyor
Öğrencilerden “Yök” Protestosu: “Öğrenci Ölümleri Politiktir, Ölüm Düzenini Kabul Etmiyoruz”
Öğrencilerden “Yök” Protestosu: “Öğrenci Ölümleri Politiktir, Ölüm Düzenini Kabul Etmiyoruz”
Chp’nin Yeni Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Belli Oldu
Chp’nin Yeni Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Belli Oldu