Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Avrupa Parlamentosu Üyelerine Teşekkür Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'a teşekkür etti.

Özel'in kendisini tebrik eden Garcia Perez'e teşekkür ettiği mesaj şöyle:

"Thank you for your kind words Iratxe Garcia Perez. I will gladly attend the European Parliament at the earliest opportunity. (Nazik sözleriniz için teşekkür ederim Iratxe Garcia Perez. İlk fırsatta memnuniyetle Avrupa Parlamentosu'na katılacağım.)"

Özel, kendisini tebrik eden Sanchez Amor'a ise şöyle teşekkür etti:

"Thank you very much for your kind congratulations Nacho Sanchez Amor. I am looking forward to staying in touch on a frequent basis. (Nazik tebrikleriniz için çok teşekkür ederim Nacho Sanchez Amor. Sık sık iletişim kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum.)"

Anka Haber Ajansı