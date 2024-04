Rize Pazar Belediyesi "Pazar'da Meci Var" Sloganı İle Başlattığı Temizlik Seferberliğine Devam Ediyor

Rize’nin Pazar ilçesinde 15 yıl sonra seçimleri kazanan CHP'li Pazar Belediyesi Başkanı Neşet Çakır’ın seçimi kazanmasının ardından "Pazar’da Meci var” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Kampanyaya katılan CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, “Geçen hafta başlattığımız temizlik kampanyamızı Pazar Belediyesi Gönüllüleri olarak bu hafta da devam ediyoruz. Bu hafta daha kalabalığız, her hafta daha kalabalık olacağız" dedi.

(RİZE) -Rize’nin Pazar ilçesinde 15 yıl sonra seçimleri kazanan CHP'li Pazar Belediyesi Başkanı Neşet Çakır’ın seçimi kazanmasının ardından "Pazar’da Meci var” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Kampanyaya katılan CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, “Geçen hafta başlattığımız temizlik kampanyamızı Pazar Belediyesi Gönüllüleri olarak bu hafta da devam ediyoruz. Bu hafta daha kalabalığız, her hafta daha kalabalık olacağız" dedi.

CHP’li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, belediye personeli, Pazar Belediyesi Gönüllüleri ve CHP İlçe Örgütü üyelerinin katıldığı temizlik kampanyası Güzelyalı Mahallesi’nden başlayarak deniz sahili yürüyüş yolu ve devamında Pazar Merkez ve Soğuksu Mahallesi’nde devam etti.

Temizlik kampanyasına katılan CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu şunları söyledi:

“Biz Pazar halkı olarak 35 bin nüfuslu büyük bir aileyiz ve pazar bizim evimiz Pazar bize ait biz pazara aitiz. Eğer aidiyet hissedersek ve biz Pazarla bir bütün olduğumuzu düşünürsek birlikte çalışmamız ele ele vermemiz şart. Başka türlü biz bu yükün altından kalkamayız. Pazar’ın belediyesinin imkanları bellidir. Bu imkanlarla her işin altından kalkması mümkün değildir. Geçen hafta başlattığımız temizlik kampanyamızı Pazar Belediyesi Gönüllüleri olarak bu hafta da devam ediyoruz. Bu hafta daha kalabalığız daha çoğuz her hafta daha kalabalık olacağız, daha çok olacağız, olmak zorundayız. Bir grubumuz belediye başkanımızla birlikte Güzel Yalı Mahallesi’nden başlayarak Pazar merkeze doğru geliyor. Bir grup olarak kız kulesinden başladık, Pazar merkeze doğru gidiyoruz ve sokaklarımızı caddelerimizde yollarımızı her tarafımızı temizlemek zorundayız."

"BİZ BURADA BİR MECİ GÖNÜLLÜSÜ OLARAK GELDİK’’

Temizlik gönüllüsü Ergün Bekiroğlu şu şekilde konuştu:

"Pazar Belediyemizin başlatmış olduğu bir kampanya da Meci kültürüne başladık. Şu anda sahil kısımlarında Meci olarak çalışıyoruz. Bir de arkadaşlara gençlere özellikle sahilde olan arkadaşlara şu gören kısımlarda çekirdeklerini özellikle bir çöp poşetine veya çevreye hiçbir çöpü poşet atılmamasını rica ediyoruz. Pazarımıza bir öncülük olarak başladık bütün gençlerimizi bütün halkımızı Pazar'da bir platform adı altında temizlik farklı bir şeyler de olacak yarınlarda ve ertesi günlerde yani biz burada bir Meci gönüllüsü olarak geldik. Yarın farklı kişilerin de gelmesini isteriz. Özellikle sahil çevresini temiz tutulmasını pazar halkından ve özellikle gençlerinden rica ediyorum."

"PAZAR'I HİJYENİK BİR ORTAMA KAVUŞTURMAZ LAZIM’’

Diğer bir gönüllü İbrahim Birben, "Pazar'da bir dayanışma başladı çok güzel işler yapılmaya başladı. Bu Meci’ye herkesin gelip katkı vermesi lazım. Pazarı hijyenik bir ortama kavuşturmaz lazım ve Fındıklı'dan örnek almamız lazım’’ dedi.

Anka Haber Ajansı