Saraçhane Davaları Ertelendi: "Müvekkilim Tramvay Durağında Kafasına Vurularak Gözaltına Alındı"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınanlarla ilgili üç davanın görülmesine bugün devam edildi. Sanıkların çoğu anayasal, demokratik haklarını kullanarak Saraçhane'ye gittiklerini belirtirken, bazı sanıkların yanı sıra bazı avukatlar, gözaltı sürecinde müvvekkilerine kötü muamele uygulandığını söyledi. Avukat Aslı Kazan, "Benim müvekkilim tramvay durağında kafasına vurularak gözaltına alındı" dedi. Duruşmalar değişik

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınanlarla ilgili üç davanın görülmesine bugün devam edildi. Sanıkların çoğu anayasal, demokratik haklarını kullanarak Saraçhane'ye gittiklerini belirtirken, bazı sanıkların yanı sıra bazı avukatlar, gözaltı sürecinde müvvekkilerine kötü muamele uygulandığını söyledi. Avukat Aslı Kazan, "Benim müvekkilim tramvay durağında kafasına vurularak gözaltına alındı" dedi. Duruşmalar değişik tarihlere ertelendi.

"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız olarak katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak" suçlamasıyla toplam 96 sanığın yer aldığı üç davanın duruşması, İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde yapıldı. Duruşmada söz alan avukatlardan Aslı Kazan, "Benim müvekkilim tramvay durağında kafasına vurularak gözaltına alındı. Yanındaki iki arkadaşı, "bırakın lütfen" dediklerinde polis sinkaflı küfürler savuruyor. Biz bu kişileri tanık olarak dinleyin dedik ama hiçbir şey dikkate alınmadı. Normalde leyhe aleyhe delil toplanması lazım. Müvekkilim eyleme dahi katılmamış, kaldı ki katılsa da suç değil. Dağılmamakta ısrar etmek bir tarafa kaçan çocuklar bunlar." dedi.

"Meşale yakıldı bir şeyler atıldı, kim yaktı, kim attı belli değil"

Avukat Onur Cingil de savunmasında "Bu dosyadakiler aslında oradan gelip geçenler. Anayasa 34. maddesine göre izinsiz eylemden söz edemeyiz. Vali, kendisi geçtiğimiz günlerde Saraçhane'deki toplantıya müsaade edildiğini söyledi. Meşale yakıldı bir şeyler atıldı, kim yaktı, kim attı belli değil. Tıbbi maske olduğu söyleniyor. Gaz atmayın maske takmayalım. Tıbbi maske olduğu yazılıyor zaten, yüz kapatma yok" diye konuştu.

Duruşma 17 Ekim'e ertelendi

33 tutuksuz sanığın yargılandığı 50. Asliye Ceza Mahkemesi, savunması alınan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, 26 Mart 2025 tarihli yakalama tutanağında imzası olan üç polisin tanık olarak dinlenilmesi için görev yaptıkları emniyete müzekkere yazılmasına ve İstanbul Valiliği'ne de müzekkere yazılarak yasaklama kararının hangi vasıtalarla ilan edildiği konusunda mahkemeye bilgi verilmesinin istenilmesine karar verdi. Dosyada yer alan kamera görüntülerine ilişkin CD'nin bilirkişiye gönderilerek görüntülerin detaylı analiz edilmesini isteyen mahkeme, polisin alanda bulunan kişilere dağılmaları yönünde ihtarda bulunup bulunmadığını ve dağılmaları için zor kullanıp kullanılmadığının da analiz edilmesinin istenilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

"Elimde fotoğraf makinem ve boynumda basın kartım vardı"

Aralarında gazeteciler Ömer Akgün, Nisa Sude Demirel ve Elif Bayburt'un da bulunduğu 30 sanıklı ikinci Saraçhane davasında da gençler ve gazeteciler, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız olarak katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak" suçlamasıyla yargılandı.14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında söz alan gazeteci Elif Bayburt, "Ben gazeteciyim. Etkin Haber Ajansı muhabiriyim. Gençlerin haklı ve meşru eylemlerini tarihsel sorumluluk olarak takip ettim. Elimde fotoğraf makinem ve boynumda basın kartım vardı." dedi.

İki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta cuma günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına, kamera görüntülerinin incelenerek tespit yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine de karar veren mahkeme, iddianameye konu eylemlere ilişkin tüm kamera görüntülerinin temin edilerek gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasını da isteyerek duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Saraçhane eylemlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 36 gencin ilk duruşması ise 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sanık savunmaları ve avukatların beyanlarının ardından 15 Eylül tarihine ertelendi.

Özgür Çelik de duruşmayı izledi

CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik de davaların görüldüğü İstanbul Adliyesi'nde idi. Çelik, duruşmalara ilişkin paylaşımında "Hiçbir gencimiz yalnız değil! Adaletsizliğe karşı anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerimizin duruşmasına hukuk komisyonumuzla birlikte katıldık. Tüm gençlerimiz beraat edene kadar hukuki sürecin destekçisi olacağız. Demokrasiye inancı tam, cesur Türk gençliğiyle bu düzeni değiştireceğiz. Gençlerin okullarından, kampüslerinden koparılmadığı bir geleceği birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı