Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Seçimlere Bağımsız Aday Olarak Katılacak

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bugün yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini aktaran Genç, seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

CHP tarafından 31 Mart Seçimleri'nde yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçen günlerde aday belirleme süreci ile ilgili bir basın açıklaması düzenlemiş, CHP yönetimine seslenerek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde bugün Sarıyerlilerin katılımıyla basın açıklaması düzenleyen Başkan Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi aktararak, seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

Genç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SARIYER'E YAZIK OLUYOR, KAYBEDİYORUZ DEDİM"

“Bugüne kadar birlikte konuştuk, birlikte yürüdük, birlikte karar verdik. Yine birlikte karar vereceğimiz bir aşamaya geldik. Sayın Genel Başkanımın telefon görüşmesiyle beraber Sarıyer'de aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partime süreci yeniden değerlendirmeleri için haykırdım. Sarıyer'e yazık oluyor, kaybediyoruz dedim. Bu kararı vermeden önce Sarıyer'de ağırlığı olan 16 aday adayından dördüyle birlikte oturduk konuştuk, değerlendirme yaptık. Kamuoyuna ortak bir açıklama yaptık. Orada da özetle Sarıyer’de bu yanlışlığa karşı giderek yükselen büyük bir tepki var. Genel Merkez tarafından partimizin geleneklerine ve liyakat, kazanacak aday söylemlerine ve bir oy bile bizim için çok önemli vurgusuna rağmen saha anketlerine bakmaya gerek duymadan en sonda yer alan bir arkadaş aday yapılmış, Sarıyerliler’in iradesi yok sayılmış, partimize, Sarıyer’e kaybettirecek en zayıf aday atanmıştır dedik! Sadece 16 aday adayı değil Sarıyerliler şaşkındır, öfkelidir, ayaktadır dedik. Partimize gönül veren seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, esnaflarımız, balıkçılarımız, mülkiyet ve göç korkusu yaşayan mahallelerimiz endişelidir dedik! Beni aday yapın diye değil, kaybediyoruz diye endişelerimi paylaştım!

"SORUMLULUK SARIYER HALKININ DEĞİL, HALKIMIZIN DEĞİL, SİZLERİN OLACAKTIR"

Partimizi her dönem artan oylarla iktidara taşıyan, 3 dönem bunu başaran bir belediye başkanı ve partili olmamın bir sorumluluğu var üzerimde. Bu açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşündüğüm için yaptım. Türkiye siyaseti için yaptım. Türkiye siyasetini, demokratik, toplumcu gördüğüm için bunun bilincinde yaptım. Ve aynı şekilde bunu sessiz çoğunluk için yaptım. Sesini çıkarmaktan korkanlar için yaptım. Siyasetin bu kadar iki dudak arasında karar verildiği bir duruma getirilmesine karşı olduğum için yaptım. Sarıyer’i kaybetmenin sorumluluğu artık bizlerin omzunda değil. Bunu şimdi niçin söylüyorum? Biz bu kaybetmeye izin vermeyeceğiz. Kendisini siyasette sorumlu, önder, bu işin tek sorumlusu, tek karar vericisi olduğunu kendine arz eden insanlara hatırlatma yapıyorum. Bu sorumluluk Sarıyer halkının değil, halkımızın değil, sizlerin olacaktır.

"ÖĞRENCİLERE, ÇOCUKLARA, KADINLARA KISACA HALKA SORDUK"

Ekip arkadaşlarımla bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımla bir araya geldim. Sivil toplum kuruluşları, önemli temsilcileriyle toplandık. Öğrencilere, çocuklara, kadınlara kısaca halka sorduk. Yaşanan süreci anlattık. Bildiğiniz gibi dün açıklamaya çok kısa bir süre kala Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'den telefon aldığımı ve bugün öğlene kadar süreci yeniden değerlendirileceğini sizlerle paylaştım. Geldiğimiz noktada biraz önce Sayın Genel Başkanım dedi ki ‘Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlere sizi arz edelim, görev verelim. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık.’ Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa şahsen soruyorum. Bu aşılamayanın ne olduğunu lütfen bu halka açıklayın.

"SİZDEN ONAY ALMADAN KARAR VERMEYECEĞİM"

Daha önce defalarca paylaştığım gibi sürecin bundan sonrasına birlikte karar vereceğiz. Ve şimdi tam bu noktadayız. Sizden onay almadan karar vermeyeceğim. Karar anındayız şu anda. Şimdi sizlere soruyorum. Bunu önümüzdeki kırk gün içinde her bir nokta, her bir ocakta, her bir köşede ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım. 31 Mart'a kadar soracağım. Var mıyız yok muyuz? Varız arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Biz çok güzel konuştuk. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseye zarar vermedim. Yine zarar vermeyeceğiz? Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Gelin demokrasi dersi verelim. Nasıl barış içinde, aslanlar gibi kazanıldığını, kazanılacağını ve de bu işin bir örnek olacağını herkese gösterelim. Yolumuz açık olsun.”

Genç, açıklamanın ardından Sarıyerliler ile birlikte adaylık başvurusu için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gitti.





Anka Haber Ajansı