Silivri'de Açıklama Yapan Murat Emir: "Demokrasimiz Ve Hukuk Devletimiz Ağır Saldırı Altında"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Demokrasimiz ve hukuk devletimiz ağır saldırı altında. AKP iktidarı halkın sorunlarını çözemedikçe, halkımızın açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine, sağlık hizmeti alamamasına, eğitim hizmeti alamamasına bin türlü sorununa çare bulamadıkça tel tel dökülüyor, eriyor. Toplumsal desteğini kaybediyor ve bunu tekrar sağlamak üzere de tekrar çatışmayı arttıralım, kavgayı artıralım, kutuplaşmayı arttıralım ve gözdağı verelim derdinde" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Emir, "Suat Toktaş herkese selam söyledi. Halk TV’yi izlemeye başlamış ve morali oldukça yüksek sağlığı iyi. O da atılı bir suçtan dolayı tutuklamayı beklemediğini, tutuklandığı için doğrusu şaşkın da diyemiyorum" dedi. Murat Emir, şunları söyledi:

"Halk TV’yi izlemeye başlamış ve morali oldukça yüksek sağlığı iyi. O da atılı bir suçtan dolayı tutuklamayı beklemediğini, tutuklandığı için doğrusu şaşkın da diyemiyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef birçok hukuksuzluğa tanık oluyoruz birçok haksızlığa tanık oluyoruz. Ve mahkemelerin savcılıkların hukuka dayanmayan kararlarına o kadar tanık oluyoruz ki artık şaşıramıyoruz bile. Ama baktığınızda Suat Toktaş'ın işlediği iddia edilen suçların hiçbirinin bir gün bile yatarı yok. Yani suçlu olsa dahi bir gün yatmayacak bir kişiyi tedbiren "kaçabilecek" diye Suat Toktaş gibi birini kaçacak diye tutuklamanın hukukla hiçbir ilişkisi olmadığını elbette herkes görüyor. "Delilleri saklayabilir" diyorlar. Hangi delil? Söz konusu olan ses kaydı alındı, yayınlandı sadece Halk TV'de değil, birçok gazetede yayınlandı, twitterda var her yerde var. Dolayısıyla burada yapılan işlemin özgür basın susturmak, korkutmak, sindirmek olduğunu açıkça görüyoruz. Ama sayın Toktaş da altını özellikle çizdi. Eğer Türkiye'de ifade özgürlüğü adına, halkın haber alma hakkı adına bedel ödenecekse, bedeller ödenir. Ama asıl olan demokrasinin olmazsa olmazı dördüncü kuvvet medyadır. Medyanın mutlaka görevini yapması gerekiyor. Sizler olduğunuz sürece herkes haber alıyor ve bu sayede demokrasi yaşama olanağı buluyor. Bu nedenle burada olmasını biz büyük bir hukuk skandalı, büyük bir hata olarak değerlendiriyoruz ve en kısa zamanda tekrar özgürlüğüne kavuşmasını, işinin başına dönmesini bekliyoruz."

''Niye belediyesinden koparıyorsunuz''

Murat Emir, tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat ve Ahmet Özer'le ilgili de şu görüşleri dile getirdi:

"Rıza Akpolat bizim Beşiktaş Belediye Başkanımız. Rekoruyla ikinci defa seçilmiş belediye başkanımız. Kendisiyle ilgili kimi iddialar var. Ama orada da tutukluluğu gerektirecek bir suç olmadığı gibi aslında bakarsanız aynı suç iddiaları ile belediye başkanlığı görevini yapan onlarca belediye başkanı var. Yargılanabilir, iddialar olabilir. Bu iddialara karşı Rıza Akpolat'ın vereceği cevaplar son derece açık, son derece net. Ama yargılama yapılacaksa da niye Beşiktaş'tan koparıyorsunuz? Niye belediyesinden koparıyorsunuz. Seçilmiş bir belediye başkanı, görevini yapar, görevini devam eder ve onun da burada olması gerçekten demokrasimiz adına, seçilmiş bir belediye başkanının burada olması gerçekten kabul edilebilir değil.

“Ahmet Özer niye hapiste? Niye tutuklu? Ve niye hala iddianame bekliyor”

Profesör Doktor Ahmet Özer. Biliyorsunuz Esenyurt'u çok önemli bir oyla kazandı. Çok önemli hizmetler yaptı. Çok kısa sürede halka dokunan, Esenyurtlu herkesi kucaklayan bir hizmet profili gösterdi. Ama Esenyurt'un rantı o kadar büyük ki. Kasası o kadar dolu ki ve o hizmetler halkta o kadar karşılık buluyor ki bir şekilde oradaki hem kent uzlaşısını, hem herkesten oy alabilme kapasitesini hem de Ahmet Özer'in şahsında Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği cezalandırmak istediler. Ortada bir suç yok. Suç olmayınca iddianame yok. Üç ayı geçti iddianame hala yazılmadı. Ahmet hoca ısrarla soruyor. Bana da dedi ki dışarı çıkınca bunu bir daha sen söyle dedi. Ahmet Özer niye hapiste? Niye tutuklu? Ve niye hala iddianame bekliyor. Eğer hakkında deliller varsa bizim bildiğimiz deliller, bizim dosyadan gördüğümüz ifadelerden anladığımız deliller on yıl önceki birkaç kişinin söylediği ifadeler ve birkaç HTS kaydı, arama kaydı. Bunlarla bir davanın yürümesi olanaksız, tutuklamanın sürmesi tamamen anlamsız, tamamen yersiz. Bir gizli tanık var diyorlar. Gizli tanık sonuç olarak ne söylüyor? Neyi iddia ediyor? Şimdi her yerde, yine Rıza Akpolat'ın dosyasında da var. Delil olmayınca, veri olmayınca, somut her türlü şüpheden uzak delillerle dosya doldurulamayınca oraya bir gizli tanık iliştiriliyor. Ve bu gizli tanık orada bekletiliyor. Bu gizli tanık ne zaman ne söylüyor? Hangi çıkar karşılığında konuşuyor? Hedefine, amacı ne?"

"Sandığı bu ülkenin önüne getirmek, bu halkın önüne getirmek için de her şeyi yapacağız”

"Bunların hepsi tabii hukuku yaralayan şeyler" diyen Murat Emir. sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasimiz ve hukuk devletimiz ağır saldırı altında. AKP iktidarı halkın sorunlarını çözemedikçe, halkımızın açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine, sağlık hizmeti alamamasına, eğitim hizmeti alamamasına bin türlü sorununa çare bulamadıkça tel tel dökülüyor, eriyor. Toplumsal desteğini kaybediyor ve bunu tekrar sağlamak üzere de tekrar çatışmayı arttıralım, kavgayı artıralım, kutuplaşmayı arttıralım ve gözdağı verelim derdinde. Bu gözdağı vermek için de Halk TV'yi hedef seçiyor. Suat Toktaş gibi, 35 yıllık bir gazeteciye de seçiyor. Her türlü hesabı verecek, verebilir ve vermekten asla çekinmeyecek Rıza Akpolat'ı tutukluyor. Yine Ahmet Özer gibi bütün akademik yaşamını Kürt meselesinin üzerine akademik çalışmalarla geçirmiş ve geçmişinde Tayyip Erdoğan dahil birçok siyasetçi açısından muteber sayılmış görüşlerine değer verilmiş, komisyonlara alınmış, raporları değerlendirilmiş bir bir bilim insanını olmadık suçlamalarla böylesine cezaevinde tutuyorlar. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Basın buna boyun eğmeyecek, halk buna boyun eğmeyecek. Ve bu karanlığı, bu kötücül aklı ilk fırsatta göndereceğiz. Bunun için de biz sandığı bekliyoruz. Sandık gelsin diyoruz ve sandığı bu ülkenin önüne getirmek, bu halkın önüne getirmek için de her şeyi yapacağız.''

Anka Haber Ajansı