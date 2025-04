Şişli Belediye Meclisi’nin Chp’li Üyeleri: “Şişli Halkının İradesine Doğrudan Kelepçe Vuruluyor"

Haber Beril KALELİ/Kamera:Onur DURSUN

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri halkın iradesine kelepçe vurulmaya çalışıldığını söyledi. CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, “Kayyumun göreve geldiğinden beri belediye personeline sistematik bir mobing uyguladığını, korku ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Belediye personelinin maaş ödemeleri için merkezi hükümetten, bakan düzeyinde görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz. Belediye Başkanımız görevdeyken kaynaklar kesilmiş, kayyum gelince para muslukları açılmıştır. Bu çifte standart tablo, demokrasimize, halkın iradesini korumak isteyen cumhuriyet düzenine yakışmamaktadır” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı. Ertürkmen, göreve gelmesinin ardından belediye meclisinin görevini memurlardan oluşan encümene devrederek meclisin tüm yetkilerini elinden almıştı. Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu bugün grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından belediye binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı açıklamalarda bulundu.

“Bugün burada yalnızça Şişli’nin değil, halkımızın iradesine sahip çıkmak için toplandık. Bugün burada Şişli'den yükselen bu sesin, yalnızca yerel bir itiraz değil Türkiye’de halk iradesine karşı kurulan vesayet düzenine karşı açık bir meydan okuma olduğunu ilan etmek için bir aradayız." sözleriyle açıklamasına başlayan Özcanlı şunları söyledi:

"Demokrasiye, halk iradesine yönelen ağır müdahale var"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere ikamet etttiği Atatürk Evi’ne ev sahipliği yapan, ilk kararlarının alındığı 16 Mayıs 1919 günü ilk adımın atıldığı Şişli, bugün demokrasisine ve halk iradesine yönelen ağır müdahaleyle karşı karşıya kalmıştır. 31 Mart'ta Şişli halkının rekor oyuyla seçtiği Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde tutuklu bulunmaktadır. Bu tutukluluk yalnızca bir kişiye değil, Şişli halkının iradesine doğrudan bir kelepçedir. Atatürk'ün ilçesinde, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının zindanda tutulması, demokratik ilkelerle kurulmuş Cumhuriyetimizin ruhuna karşı apaçık bir saldırıdır.

Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin olarak 3 Nisan tarihinde avukatları tarafından gerekli mercilere itiraz dilekçesi sunulmuştur. Bu dilekçede Resul Emrah Şahan hakkında öne sürülen suçlamaya dair, Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, toplumun farklı siyasi kesimlerinin yerelde temsilinin sağlanabilmesi için genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda listelerin belirlendiği ve İstanbul İttifakı olarak gelişen bu sürecin suç teşkil etmediği açıkça belirtilmiştir.

"Başkanımız, halka mal olmuş bir kişi olarak, delil karartma, kaçma veya saklanma şüphesi bulunmaksızın tutuklanmış tutsak edilmiştir"

Başkanımız hakkında yöneltilen suç isnadına dayanak olarak gösterilen HTS ve baz istasyonu kayıtlarının suçlamaya yeterli delil teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır. Nitekim bu konuda. alanında Türkiye'de tek kabul edilen adli bilişim uzmanından alınan uzman mütalaasına sunulmuş, ilgili verilerin teknik olarak delil niteliği taşımadığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Bir diğer önemli husus ise, hiçbir somut delile dayanmayan soyut ve mesnetsiz iddialardan ibaret olan gizli tanık beyanlarına dönük yaptığımız itirazlardır. Şişli'de her üç kişiden ikisinin teveccühüyle seçilmiş, belediye başkanımız Resul Emrah Şahan, halka mal olmuş bir kişi olarak, delil karartma, kaçma veya saklanma şüphesi bulunmaksızın tutuklanmış tutsak edilmiştir. Bu nedenle, tutuklama tedbirinin uygulanması hiçbir hukuk normu ile bağdaşmamaktadır. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Ve, adımız kadar eminiz ki Belediye Başkanımız masumdur. Tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliği'nin ardından itiraz dilekçesini inceleyecek merciler tarafından verilecek kararı biz de parti temsilcileri ve meclis kurumumuz olarak yakından ve kararlılıkla takip edeceğiz."

"İdare Mahkemesi'ne giderek dava açmak üzere itiraz dilekçelerimizi sunacağız"

İdare mahkemesine dava açacaklarını da belirten Özcanlı, bu konuda da şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Resul Emrah Şah'ın haksız ve hukuka aykırı bir biçimde tutuklanmasının hemen ardından belediyemize kayyum atanmıştır. Kayyumun ilk icraatlerinden biri de, belediye meclisini fiilen feshetmek olmuştur. Bu uygulama, Şişli halkının ezici çoğunluğunun oyunu alarak seçilmiş bir belediye başkanına, halkın seçme hakkına ve halkın oylarıyla gelen meclis üyelerimizin seçilme hakkına açıkça bir müdahaledir. Bu işlem anayasaya aykırıdır. Bu nedenle, kayyumun hukuka aykırı bu işlemine karşı bu açıklamamızdan hemen sonra partimizin meclis üyeleriyle İdare Mahkemesi'ne giderek dava açmak üzere itiraz dilekçelerimizi sunacağız. Bizler, bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şişli halkı adına hukuk ve adalet yerini bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Şişli Belediyesi meclis üyelerimiz, size hizmet etme misyonu ile 31 Mart seçimlerinden bugüne dek canla başla çalışmaktalar. Şişli'nin seçilmiş meclis üyelerinin karar süreçlerinden dışlanması, belediye başkanı olduğu zannı ile şeffaf belediyecilik paylaşımı yapan kayyumun tam da bu soyut beyanının, gerçekten ne kadar uzak olduğunun ispatıdır. Zira, alınan bu karar belediyenin halk adına denetlenmesinin önüne geçilmek amacıyla alınmış bir karardır. Biz buna sessiz kalamayız, kalmayacağız. Meclis üyelerimizle birlikte bugün bu açıklamanın ardından, yapılmak istenen bu açık hukuksuzluğa karşı yasal hakkımızı kullanacak ve süreçte her adımı kamuoyuyla paylaşacağız.

"Atatürk'ün ilçesinde halk iradesi çiğnenemez, çiğnenmeyecek”

Belediyemizin asıl sahibi Şişli halkıdır dedik. Şişli Belediyesi'nde kayyumun göreve geldiğinden beri belediye personeline sistematik bir mobing uyguladığını, korku ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Koridorlarda her köşede polisimizin durduğunu ve bu durumun, personelimizi nasıl bir psikolojik baskı altına aldığını biliyoruz. Asıl sahibi halkımız olan belediyemizi kimden ve neyden koruyorsunuz? Daha da vahimi, belediye personelinin maaş ödemeleri için merkezi hükümetten, bakan düzeyinde görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz. Silkeleme talimatı ile, görevdeki başkanın gelir kaynağından kesinti adı altında kasıtlı müdahaleler yapıldığı açıkça ortadadır. Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahin görevdeyken kaynaklar kesilmiş, kayyum gelince para muslukları açılmıştır. Bu çifte standart tablo, demokrasimize, halkın iradesini korumak isteyen cumhuriyet düzenine yakışmamaktadır. Bu durum sadece adaletsiz değil, ahlaki olmayan bir siyasi mühendisliktir. Şişli halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Meclis Grubu olarak buna geçit vermeyeceğiz. Atatürk'ün ilçesinde halk iradesi çiğnenemez, çiğnenmeyecek.”

Şahan'ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu

CHP’li meclis üyesi Candeğer Bal, Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın cezaevinden yazdığı mektubu okudu. Şahan’ın mektubu şu şekilde:

“Sevgili Şişliler, Şişli'den kayyum gidecek ve Şişli halkına 270 bin Şişli'nin hakkına, verdiği oyuna sahip çıkacağız. Hangi partiden olursa olsun, vatandaşlarımızın attığı her oy, belediye başkanı olarak benim namusumdur. Siz hiç merak etmeyin, aklımızı tutsak edemeyeceklerini biliyorlar. Çalışmaya ve Şişli'nin hakkını her dakika, her saat takip etmeye devam edeceğim. Bizim asıl meclisimiz halk, kendimizi emanet ettiğimiz yer ise milletimizin vicdanıdır. Her bir Şişli'ye yemin olsun ki kayyum gidene kadar meclis üyesi arkadaşlarımla, siz gençlerle, aydınlık yarınlar için umut besleyen tüm Şişlililerle, tutsak olsam da çok çalışacağım. Çünkü bizim tek derdimiz, bu ülkenin güzel günlerine çok yakın bir zamanda kavuşmasıdır. 30 milyon imzayla, cumhurbaşkanı adayımız için başlattığımız imza kampanyası bunun ispatı olacaktır. Herkes müsterih olsun, Ekrem İmamoğlu ve ekibi milletimizden aldığı güçle bu duvarları yıkacaktır. İnanın daha yeni başlıyoruz. Silivri'den sevgilerle. Allah yardımcımız olsun.”

Anka Haber Ajansı