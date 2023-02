Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten AKP'li Ömer Çelik'e sert tepki: Biz de ölenleri not tutuyoruz

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı, 'Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not tutuyoruz' açıklamasına atıfta bulunarak sert tepki gösterdi. Zeyrek, Çelik'e, 'Biz de ölenleri not tutuyoruz' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" dedi.

'Not ediyoruz' açıklamasına sosyal medyada sanat ve siyaset dünyasında bir çok isimden tepki gelirken, bir tepki de FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek'ten geldi. Zeyrek, AKP'li Çelik'e "Biz de ölenlerin isimlerini not ediyoruz Ömer isimli beyefendi" ifadeleriyle eleştirerek, şunları söyledi:

"Çöken binaları not ediyoruz, o tabutlukları yapan müteahhitlerin isimlerini not ediyoruz, denetlemeden rapor verenleri not ediyoruz. Bizim için not edecek o kadar şey var ki. Biz hepsini not ediyoruz. Onları bir dosya halinde yargıya teslim edeceğiz."

