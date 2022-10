Tartıştığı Arkadaşı, Muhammet'i 6 Yerinden Bıçakladı

KARAMAN'da Muhammet Yasin C. (17), tartıştığı arkadaşı Ahmet D. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Muhammet Yasin C. (17), tartıştığı arkadaşı Ahmet D. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis, kaçan Ahmet D.'yi arıyor.

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi'ndeki boş arsada meydana geldi. Ahmet D. ve arkadaşı Muhammet Yasin C., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Ahmet D., Muhammet Yasin C.'yi 6 yerinden bıçakladı. Muhammet Yasin C., kanlar içinde yere yığıldı, Ahmet D. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet Yasin C., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Ahmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı