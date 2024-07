Tbb Ve İbb Başkanı İmamoğlu'ndan, Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya Ziyaret

(NEVŞEHİR) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti. İmamoğlu, "Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, her ilçesine, her şehrine seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum” dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katılmak için Nevşehir’e gitti. İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu, Arnavutluk Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şöyle konuştu:

"Başkanımla aslında çok ortak noktalarımız var. Birinci ortak noktamız ikimizde, iki defa kazandık. En önemli şey oydu o açıdan benim için çok kıymetli. Bir diğeri ikimiz de Trabzonluyuz. Biliyorsunuz eşim Melek Hanım, Trabzonlu. O yüzden benim için başkanımın burada olması çok kıymetli. Bir diğeri Sayın Başkanımın Başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde beraberiz. En önemli ve en kıymetli ortak ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Demokrasi açısından başarıyla iki sınav vermiş, daha doğrusu halkın başarısıdır bu. Onu gerçekleştirmiş birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi de Anadolu'nun göbeğinde zor olanı milletin iradesiyle başarmış bir belediye başkanı olarak bu kadar ortak noktayı bir arada bulundurduğumuz ve ağabeyim diye hitap ettiğim Ekrem Başkanımı burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum"

Kendilerini ağırladığı için Arı’ya teşekkür eden İmamoğlu, “Mihmandar projesiyle aşevi, kreş gibi fonksiyonları da proje içerisinde Hacıbektaş'a hediye etmiş olacağız" diyerek şunları söyledi:

"Enerjisi yüksek değerli başkanımıza güzel cümleleri için teşekkür ederim her şeyden önce üstün başarılarla dolu bir 5 yıl hem Nevşehir halkına hem Rasim Başkanımızın şahsına dilemek benim için ilk söz olsun. Biliyoruz ki eğer bu altyapıyı kurabilirsek ve bu özgün ortamı milletimizin her ferdinin iyi insan, iyi vatandaş, vatansever diye tariflendiği, net olarak tariflendiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlü, çok daha başarılı olacaktır ki milletimizin her dileğinde öyle görürüz. TBB çatısı altında da Rasim Başkanımızla birlikteyiz ve diliyorum ve umut ediyorum ki Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde en başarılı, en şeffaf en kapsayıcı en kalıcı demokratik düzenlemeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlatabilen bir süreci birlikte orada başaracağız. Bu ziyaretimiz de Hacıbektaş odaklı bir ziyaret. Çok yakın zamanda başlattığımız ve Hacıbektaş'ı böyle farklı bir konut projesiyle biraz daha güçlendirmek, renklendirmek arzumuz olmuştu. O dönemde Hacıbektaş Belediyesi'nin çıktığı ihaleden bir arsa satışını KİPTAŞ grubumuz aldı ve Mihmandar isimli çok güzel bir projeyi başlattı. Bugün inşallah onun hayata geçişine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hacıbektaş'ın altyapısı üstyapısı ve birtakım düzenlemeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına çok değerli hizmetlerimiz oldu. Bu da onlardan birisi olacak. Yine orada kalıcı hizmetleri de olmasını istediğimiz aşevi, kreş gibi fonksiyonları da proje içerisinde Hacıbektaş'a hediye etmiş olacağız."

