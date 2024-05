Tbmm Genel Kurulu'nda Tansiyon Yükseldi, Akp Sıralarından Sert Sözler: "Utanmaz Adam", "Şeref Yoksunu"

(ANKARA) - TBMM Genel kurulunda deprem sonrası Malatya’nın yaşadığı sorunları dile getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP’li milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Ağbaba’nın depremden sonra Malatya’da hâlâ sorunların çözülmediğini söylemesi üzerine AKP’liler tepki gösterdi. AKP’liler Ağbaba’ya ‘utanmaz adam’, ‘şeref yoksunu’, "terörist" diye bağırdı. Ağbaba da “Malatya yıkılmış yerle bir olmuş. Laf atmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Utanman varsa, gel Malatya'ya gidelim hodri meydan” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye ile Filistin arasında iş birliği öngören anlaşmanın görüşmeleri üzerinde söz aldı. Ağbaba, konuşmasında, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışanların kadro sorunlarını dile getirirken, 6 Şubat depremlerinden sonra seçim bölgesi Malatya’da sorunların hâlâ çözülemediğini söyledi.

Ağbaba konuşmasında, “Ben deprem bölgesi milletvekiliyim. Maalesef, 6 Şubat büyük depreminden on beş ay geçti, on beş aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değiliz hatta hiç mesafe katedebilmiş değiliz. Malatya'da hâlâ binalar yapılabilmiş değil. Bakın, değerli arkadaşlar, Çevre Bakanı ‘Her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz’ diyor; 3’üncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapılması planlanan Malatya’da 7 bin ev teslim edilmiş, AKP'nin Malatya’da konut başarısı yüzde 7 seviyesinde; her 100 kişiden 93’ü hâlâ ev beklemeye devam ediyor. Bu teslim edilen konutlarla ilgili iş de felaket. Kurada evleri çıkan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor, altyapı sorunu devam eden TOKİ konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil” diye konuştu.

Ağbaba’nın bu sözlerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Usta Şahin, “Yalan diyemezsin, hepsi doğru” diyerek laf atti. Ağbaba da “Keşke gelsen, bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Gel, Malatya’yı gel bir gör, nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz” diye yanıt verdi. Ağbaba ile Usta arasındaki karşılıklı atışmalara AKP’li milletvekilleri de dahil oldu.

Genel Kurul’da ağır hakaretlere varan tartışmalar yaşandı. AKP’li milletvekilleri Ağbaba’ya ‘utanmaz adam’, ‘yalan söylüyorsun’, ‘iftira atıyorsun’, "terörist', diye bağırdı.

Ağbaba lat atmalar arasında konuşmasını sürdürmeye çalıştı.

Tartışmalar, tutanaklara şöyle yansıdı:

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Yalan diyemezsin, hepsi doğru.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Keşke gelsen, bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Gel, Malatya’yı gel bir gör, nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz.

Bakın, bir örnek vereceğim size değerli arkadaşlar.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Orada yaşıyoruz, doğru konuşacaksın.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Arada uğra, arada sen de uğra.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ben hep oradayım.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Arada bir deprem bölgesini gelin görün.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Hep oradayım.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben size.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Hep oradayız, hep oradayız.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Selam verdiğiniz yok, selam! (CHP sıralarından alkışlar)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Burada yalanlarınızla millete…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz! (CHP sıralarından alkışlar)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Yalan konuşuyorsun sen!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bakın, ben depremi anlatıyorum. Vicdansızlar! Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Yalan konuşuyorsun, yalan!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Yalansa gel Malatya’ya, çık sokağa!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ben her gün oralardayım, hep oralardayım.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde 2 cami var, biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor, on beş aydır plan yapıyorlar, bakıyorlar cami yok, cami. Nerede? Onların da haberi yok. Ya, vicdansızlar, gezdiler, gezdiler, camiye yer beğenmeye çalışıyorlar.

Bakın, burada uyarıyorum: Kimi siyasiler, kimi güçlüler, AKP yakınlarının rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim, rezil edeceğim! Onları uyarıyorum: Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yanında olacak. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin gibi tuzu kuruların, milletvekillerinin, zenginlerin yanında olmayacak. Cami ne oldu, biliyor musunuz: Söğütlü Cami yok. On beş ay sonra ortada plan diye bir şey olmadığı ortaya çıktı maalesef. Şu yönetimin hâline bakın.

Değerli arkadaşlar, bir rezerv alan var, rezerv alan. On beş ay geçmiş, rezerv alanı Ankara’da çiziyorlar; Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok, belediye meclisinin haberi yok. Rezerv alanın da ne olacağı belli değil.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Doğru konuşmuyorsun! Doğru konuşmuyorsun! Çevre ve Şehircilik…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Siyasetçilerin sağlam iş yeri yıkılmıyor, fakir fukaranın sağlam iş yeri yıkılıyor. Bu da sizin yarattığınız bir düzen. Sizin yakanızdan tutacağım.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Devletin bütün kurumları orada!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Gel, biraz utanman varsa…

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen utanmazsın utanmaz!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Biraz utanman varsa gel, Malatya'ya gidelim, Malatya’ya; hodri meydan, hodri meydan! (CHP sıralarından alkışlar) Gel, Malatya'ya gidelim.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz olan sensin! Yalanlarınla insanları… Utanmazlık…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bir halt yaptıkları yok ancak beni yalanlıyorlar, beni yalanlıyorlar.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Devletin kurumları orada!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Malatya yıkılmış, yerle bir olmuş, bir ilçesi yok. Bir halt yaptığın yok! Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Devletin kurumları orada! Doğru konuşacaksın!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Anca milletvekillerinin… Zenginlere yandaşlık yap, anca onların…

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Doğru konuşacaksın, yalan konuşmayacaksın! Devletin kurumları orada!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, Genel Kurula lütfen…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ben doğruları söylüyorum; Malatya dinliyor beni, Malatya dinliyor beni.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – İftira atıyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, yeniden dönüşüm var, yeniden dönüşüm. Ne oldu biliyor musunuz yeniden dönüşümde?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – İftira atıyorsun sen!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Atılan bir adım yok, atılan bir adım yok.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Bu nasıl bir dildir ya!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Başka? Bir de beylerin başkanları birbirlerine laf atıyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) – Pardon Başkanım.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Sayın Başkan, temiz dille konuşmaya…

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Temiz dil yok bunlarda ya! Bunlarda temiz dil var mı!

BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Ağbaba.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Yeni seçilen başkanın biri diyor ki: “17 milyar borcum var.” Öbürü diyor ki: “3,5 milyar borcum var.” Hele hele! Kim yalan bilmiyoruz. Hele hele!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – İşin gücün devletin kurumlarını yok saymak!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bunlar propaganda yapıyordu, bu yalancılar var ya…

AYHAN SALMAN (Bursa) – Sensin yalancı!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen Genel Kurula hitap edin.

VELİ AĞBABA (Devamla) – “Veli Ağbaba gelince, Belediye Başkanı olunca belediyenin işçilerinin ekmeğiyle oynayacak, bürokratları değiştirecek.” Yahu, sanki Yunanistan’dan almışlar gibi belediyeyi, belediyedeki personeli darmadağın ettiler; ne daire başkanı kaldı ne çalışan kaldı; çaycıya karışıyor, çaycıya! Bunların seçtiği yönetim çaycıyı değiştiriyor. Utanmadan bir de konuşuyor!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz olan sensin! Bak, utanmaz olan sensin! Terbiyeli konuş! Utanmaz herif!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bir başka şey, Malatya Adliyesi 8 yerde hizmet vermeye devam ediyor, hâlâ adliye binamız yapılabilmiş değil. Sen okumaya devam et, sen gel, Malatya milletvekillerin gelsin, sen anlamazsın.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ben Elâzığ Milletvekiliyim…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Sen anlamazsın, sen bilmezsin o işleri.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – …Malatya’yı senden iyi bilirim.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Sen bilmezsin, bir halt bildiğin yok!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen hiçbir şey bilmiyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Elâzığ’ı bilmiyorsun sen!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen hiçbir şey bilmiyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bir bildiğin yok!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Hiçbir şey bilmiyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bir bildiğin yok!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba… Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edin.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bir şey bildiğin yok! Laf atmaktan başka bir şey bildiğin yok.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – İşin gücün devletin kurumlarını yok saymak senin!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ancak zenginlere…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) – Başkanım…

BAŞKAN – Selamlayın lütfen.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ancak zenginlere şey yaparsın.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Kaç defa selamlayacak?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, şuraya bak da bir utan, utanman varsa!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz olan sensin! Bak, utanmaz olan sensin! Doğru konuş!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ne diyor? “Kamuda mülakatı kaldıracağım.” diyor.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz herif!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, bak “Mülakatı kaldıracağım.” diyor. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu utanmazlar?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz olan sensin, sen!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bana laf atan utanmazlar…

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen, temiz bir dille konuşun.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen utanmaz bir adamsın!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, kardeş…

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen… Sizi temiz bir dile davet ediyorum.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utanmaz olan sensin!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, kardeş, bu Veli Ağbaba’yı var ya, Veli Ağbaba’yı laf atmakla susturamazsınız.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Adam gibi konuşacaksın!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Veli Ağbaba kim biliyor musun?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Kim olursan ol! Kim olursan ol!

VELİ AĞBABA (Devamla) – İsmet İnönü’nün hemşehrisi, Turgut Özal’ın hemşehrisi, Hamido’nun hemşehrisi; ben korkar mıyım sizden? (CHP sıralarından alkışlar) Beni laf atarak susturacak mısın sen?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ya, ben senden korkar mıyım ya! Ben senden korkar mıyım Veli Ağbaba! Sen kimsin ki yani!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Çıktığınız, yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğiz.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, Genel Kurula hitap edin lütfen.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ben senin gibi bazı rantçıların vekili değilim, ben halkın vekiliyim, ben fakir fukaranın vekiliyim.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Rantçı olan sensin! Kendine iyi bakacaksın!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen, Genel Kurula hitap edelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ben senin gibi zenginlerin yandaşı değilim, onlara peçetecilik yapmıyorum.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Rantçı olanın babası sensin!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Utanmazlar… Malatya’yı deprem yerle bir etmiş, utanmadan laf atıyorsun bana. (CHP sıralarından alkışlar)

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyon) – Senin işine gelmiyor!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Utan!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Utan, sen utan!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyon) – Teröristten haber ver, teröristten!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Utan!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen utanacaksın!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Utan! Tuzu kuru!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sen devletin kurumlarını yok sayacaksın! Utanmazlık yapıyorsun!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar) – Teröristi nasıl çıkardın Meclise?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Tuzu kuru!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar) – Hâlâ duymuyor!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Lafın varsa çık meydana!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar) – Sen çık hadi!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Lafın varsa çık!

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar) – Söyleyemiyorsun, cevap da veremiyorsun!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – İşin gücün şov yapmak, gösteri yapmak!

