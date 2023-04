Tepebaşı Belediye Başkanı Başkan Ataç: “Kılıçdaroğlu’nu Açık Ara Cumhurbaşkanı Yapacağımıza İnancım Tam”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP iftar programında partililere seslenerek, “Bugün gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin bize kapısı açık, Allah’a çok şükür. Bu şekilde çalışarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açık ara Cumhurbaşkanı yapacağımıza inancım tam. Yolumuz açık olsun” dedi.

Başkan Ataç, CHP’nin iftar programında partililerle bir araya geldi. Programa Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP İl ve İlçe Kadın Kolları, parti mahalle temsilcileri, milletvekili aday adayları ve sandık görevlileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

“KILIÇDAROĞLU’NU AÇIK ARA CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIMIZA İNANCIM TAM”

“Öncelikle Milletvekili’miz Suzan Hanım’a hoş geldiniz diyorum, onur verdiniz. TBMM’de yaptığınız konuşma, ülkenin kalbine perçinlendi. Herkes sizden bahsetti, bu mert tutumunuz takdirle anılıyor. Biz de her zaman yanınızdayız. Önümüzde çok ciddi, Cumhuriyet döneminin en önemli seçimi var. Amacımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak. Aramızda milletvekili aday adaylarımız var, her biri birbirinden değerli isimler. Çalışmalarını da yakından takip ediyorum, başarılı buluyorum. Bazılarınız aday olacak, bazılarınız olamayacak. Hiçbiriniz küsmeyecek, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben seçim kaybettiğim dönemde küsmeden 5 yıl çalışarak Tepebaşı’nı AKP’den kazanmayı başardım. Küsmenin siyasette yeri yoktur. Tepebaşı’nda yakaladığımız başarı, yıllardır ilmek ilmek yaptığımız çalışma ile oldu. Bugün gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin bize kapısı açık, Allah’a çok şükür. Bu şekilde çalışarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açık ara Cumhurbaşkanı yapacağımıza inancım tam. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Önümüzde zorlu bir süreç var ama bu süreci aşacak gücümüz de var. Tepebaşı Belediye’mizin hazırladığı marteniçka bilekliklerimizi taktık, bereket, birlik ve beraberliği getireceğiz. Biz bu ülkemizden göç etmeye kalkanlar yerine, birilerini bu ülkeden göndermek üzere hep birlikte hareket edeceğiz. Beraber güzellikleri, sevgiyi, umudu bu ülkeye getireceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Çok büyük, tarihi bir mücadeleyi birlikte vereceğiz. Aday listesinde kim olur, kim olmaz önemli değil. Olsak da olmasak da siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte biz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize gösterdiği yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Sizlere söz veriyorum, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise programda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“EŞİNİZE, ÇOCUĞUNUZA, BABANIZA, EN SEVDİĞİNİZE SARILIR GİBİ BU ÜLKEYE SARILMANIZ LAZIM”

“Bu güzel gecede beni onur konuğu olarak davet ettiniz, teşekkür ediyorum. Doğrusu biraz morale ihtiyacım vardı. Biz böyle sofraları, bu kadar güzel masaları, kalabalık ortamları görmeyeli 2 ay oldu neredeyse. Herkesin elindekinin kıymetini bilmesi çok önemli. Bakın, bir sabah saat 4.17’de bizim her şeyimiz vardı. Evlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, arabalarımız, her şeyimiz vardı. 1 dakika sonra hiç bir şeyimiz olmadan sokakta kaldık. Hem de nasıl bir sokakta kalma, kabustu. Korku filmi gibiydi. Yağmur, karanlık, deniz, çığlıklar, yıkımlar, inanılmaz bir şeydi. Ama ders almak lazım. Bütün bu 50 günün arkasından bütün çadırlarda, konteynerlerde, dolaştığım yerlerde bir şey görüyorum. Gerçekten arkadaşlar sevginin, bir arada olmanın, kardeşin, eşin, komşunun kıymetini bilmeliyiz. Kaybedince anlıyor insan. 11 yıkık il için bu seçime namusunuz gibi sarılmanız lazım. Eşinize, çocuğunuza, babanıza, en sevdiğinize sarılır gibi bu ülkeye, bu bayrağa, bu vatana sarılmanız lazım. Burada her türlü imkanı olanlar iyi sarılsın ki bizler de baharı yaşayalım. Herkesten çok bizim ihtiyacımız var buna, aslında sizin burada 11 yıkık il için de söz vermeniz lazım. Namusunuz gibi bu seçime sahip çıkmaya söz verin lütfen. Gerçekten bu ülkede gelecek endişesi yaşayan, demokrasi, adaleti, hakkı, hukuku, kardeşliği, sevgiyi özleyen herkesin yapması gereken bu.”

