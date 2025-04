Tepebaşı’nda İmza Sayısı 35 Bini Buldu: “Halk Chp Stantlarını Benimsedi”

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı’nda sadece stantlarda toplanan imza sayısının 35 bini bulduğunu söyleyen CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, “Türkiye genelinde bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor olsa da vatandaşlarda karşılık bulmadı. O çekince olmuyor. Eskişehir’de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

CHP tarafından 81 ilde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası hakkında konuşan CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı’nda imza kampanyasının çok iyi gittiğini, vatandaştan yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

Tepebaşı’nda sadece stantlardaki imza sayısının 35 bini bulduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Halk stantları benimsedi. Tepebaşı özelinde ön seçimde biz 42 bini geçmiştik. Bu sayıyı biz iki katına çıkarmayı hedefliyorduk. Yakın zamanda iki katını bulup daha da geçeceğimize eminim” diye konuştu.

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, şunları söyledi:

"Vatandaşın ilgisi çok iyi, çok yoğun, çok üst düzeyde. Biz stantları vatandaşların ulaşabilecekleri her noktaya kurmaya çalışıyoruz. Onun haricinde genel merkez de bir çağrı merkezi oluşturdu. Orası arandığı taktirde stantlara gelemeyeceğini bildirdiğinde biz onların ayağına da gidiyoruz. Vatandaşlarımızın imzalarını o şekilde de alıyoruz. Biz sadece stantlarla çalışmalar yapmıyoruz. Mahalle sorumlularımız, mahalle meclisleriyle beraber çalışıyoruz. Mahalle meclisleriyle beraber mahallelerde gidemeyen, gelemeyen, imza atmak isteyen herkesin evinden imzalarını almaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kapı kapı dolaşma, esnaf esnaf, pazar pazar dolaşma çalışmaları da yapıyoruz. Bu şekilde imzaları toplamaya devam ediyoruz.

Bizim bir de üç gündür yapmış olduğumuz gönüllüleri topladık, ekstra da esnaf çalışması yapmak için mesajlarımızı attık. Sosa medyada paylaştık. Bunlarla beraber biz her ne kadar stant çalışmaları mahalle meclislerinin çalışmaları olmuş olsa da gönüllülerle de beraber de her yerde esnaf çalışmalarını yapacağız. Bu şekilde yoğun bir imza kampanyasına destek vermiş olacağız. Geçen hafta havalar soğuktu. Bazı yerlerde soğuktan kaynaklı kuramamıştık. Bu hafta itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün itibariyle Şirintepe’de pazar var. Orada da bir standımız var. Orada imza çalışmalarına devam ediyoruz. ESPARK önünde sabit standımız var. Anadolu Üniversitesi kapısı karşısında sabit standımız var. Halkın yoğun olduğu işlek yerlerde stantlarımızı kurmaya devam edeceğiz. Ayın sonuna kadar her yerde statlarımızı açarak bu imza kampanyasını devam ettireceğiz.

Ön seçimde üç gün kala bir dayanışma sandıklarına karar verilmişti. Bu dayanışma sandıklarında üç gün içinde tekrar biz vatandaşlara duyurmaya çalıştık. Sandıkları nereye kurduğumuzu duyurmaya çalıştık. Çok kısa süre içinde büyük bir katılımla bunu gerçekleştirdik. Bu yoğun katılımın yanı sıra kendilerinin çekincelerinin olduğundan bahsetmişlerdi ama bu sandıklara yansımamıştı. Eskişehir genelinde 120 bine yakın bir oy kullanımı gerçekleşmişti. Bu da çok ciddi bir rakam Eskişehir açısından.

Vatandaşlar buraya gelip biz TC kimlik numaramızı da yazmak istiyoruz. Bir çekince yok. Biz artık önceki dönemlerde olduğu gibi, bu süregelen bir süreç çünkü, fişlenme korkusunun içinde yaşamak istemiyoruz. Artık bu adaletsizlik son bulsun diyerek vatandaşlar bu taleplerini bize dile getiriyorlar. Tüm Türkiye genelinde bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor olsa da vatandaşlarda karşılık bulmadı. O çekince olmuyor. Eskişehir’de de şu anda imza kampanyaları şehrin dört bir noktasında devam ediyor. Vatandaşlar da yoğun ilgi yoğun katılım gösteriyor buraya.

35 bin civarında şu anda Tepebaşı’nda. Stantlarda hala toplanıyor. Bugün dört tane farklı stantta imza toplanıyor. O stantlardan gelen rakamlarla 35 bini buluruz diye düşünüyorum. Ki biz hala mahalle sorumluluklarımızdan topladıkları imzaları almadık. Sadece stantlarla beraber bu rakam. Halk stantları benimsedi. Tepebaşı özelinde ön seçimde biz 42 bini geçmiştik. Bu sayıyı biz iki katına çıkarmayı hedefliyorduk. Yakın zamanda iki katını bulup daha da geçeceğimize eminim."

Anka Haber Ajansı