Tip Sözcüsü Sera Kadıgil: Tüm Olanların Tek Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

(İSTANBUL)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu ETS Tur Genel Müdürlük binası önünde protesto etti. "Turizm patronu Nuri Ersoy istifa" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Sorumlu kim diye soruyorlar? Açık açık ilan edelim. Bu ülkede başımıza gelen her şeyin tek bir tane sorumlusu var. Tüm olanların tek sorumlusu, bunları bakan diye buraya atayan, bu ülkeyi şirket diye yöneteceğim derken bizi yüzer yüzer ölüme mahkum eden Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

TİP, Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesini protesto etmek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu ETS Tur'un Kadıköy Merdivenköy'deki Genel Müdürlük binası önünde eylem yaptı.

"İstifa edeceksiniz, hesap vereceksiniz" yazılı pankart açan TİP üyeleri, "Gün gelecek devan dönecek AKP halka hesap verecek" ,"Turizm patronu Nuri Ersoy istifa" sloganları attı.

"78 yurttaşımız göz göre göre yanarak can verdi"

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil yaptığı konuşmada, 36'sı çocuk çocuk 78 yurttaşın göz göre göre yanarak can verdiğini belirterek, "Kazada değil, bir katliamda can verdi. Ve çıktılar kim sorumlu yarışı oynuyorlar. Çok öfkeliyiz arkadaşlar. Çünkü bu bir kaza değil, bu göz göre göre gelen bir katliam. Çok öfkeliyiz çünkü bu ne ilk ve biliyoruz bu düzen sona ermedikçe ne de son olacak. Tam da bu yüzden buradayız. Bu dükkanın önündeyiz. Belki bu sefer sesimizi duyması gerekenler, duyan bir parça yüzü, bir parça utanma duygusu varsa bu dükkanın sahibi istifa eder diye buradayız. Nuri Ersoy istifa demek için buradayız" dedi.

"Onlarca lüks otelin sahibinden oturduk, otelleri denetlemesini bekliyoruz"

ETS Tur'un yangın faciasının yaşandığı Kartal Otel'de geceliği 30 bin liradan oda sattığını söyleyen Kadıgil, şunları söyledi:

"Kim pazarlıyor? Turizm Bakanı pazarlıyor. Aynı Turizm Bakanının onlarca lüks oteli var. Arkamıza dizmişler yüzlerce polis memuru. Buradaki bütün polis memurlarının maaşını toplasan, bu bakanın otellerinden birinde bir gece konaklanamaz. Öyle bir turizm bakanı... Ama görevi ne bu insanın? Kaldığımız otelleri denetlemek. Buna emanet ediyoruz biz bunları. Onlarca lüks otelin sahibinden oturduk, otelleri denetlemesini bekliyoruz. Ama bütün kamuoyu çok iyi bilsin. Sayın Bakan çok meşgul. ETS'nin karıyla uğraşmakla çok meşgul. Otellerinin teşvikiyle uğraşmakla çok meşgul. Hiçbir yatırım yapmayan otel sahiplerine teşvik üzerine teşvik vermekle, bizlerden çatır çatır vergi alırken, onların vergilerini affetmekle çok meşgul. O yüzden mesela geçen sene 2023 yılında bu ülkedeki otellerden her dokuz otelden sadece bir tanesini denetleyebilmiş.Çünkü paşanın çok daha önemli işleri var."

"Yağmurlama sistemi 1 milyon lira, bir çocuğun canı eder mi?"

Kadıgil, otelde herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu otellerden bir tanesi... Katil bir sahibi var. Yeni tutuklandı daha, Halit Ergül... Dünden beri bu katil otel sahibi Halit Ergül'ü değil, 13 yıl önce geziye katılan oyuncu Halit Ergenç'i konuşalım diye de takla üstüne takla atıyorlar. Biz bugün burada Halil Ergül'ü konuşacağız. O Halil Ergül ki, geceliği en az 30 bin liradan oda satarken tek bir güvenlik önlemi almamış. 36 çocuk yanarak ölmüş. Niye? Bir yangın merdiveni yok. "Var" diyor. Öyle yangın merdiveni olmaz. Bütün tanık ifadeleri ortada. Bakanın yangın merdiveni dediği dumanla dolmuş, ateş çemberine dolmuş. Bir yangın merdiveni yok. Bir yangın tüpü yok. Her kata bir tane yangın tüpü koysa 20 bin lira maliyeti var. Bir gece bir odadan kestiği haraç etmiyor. Bir yağmurlama sistemi koysa, 1 milyon lira arkadaşlar. Bir çocuğun canı eder mi? Zahmet edip yapmamış. Peki bakan ne yapmamış? Sen burada ne yapıyorsun diye kardeşim bir gün gelip sormamış ya. Dağın başında ahşap bir otel var. Gidin bakın o Kartalkaya'da taş çatlasın beş tane otel var. Bir Allah'ın kulu gidip de bakmamış. "Bu ahşap otelde bir tane yangın dedektörü var mı?" diye sormamış. Oraya üst üste çoluk çocuk insanları dizmiş, bakan efendi ETS Tur eliyle o otele odalar satmış, oralarda insanlar yanarak katledilmiş, şimdi utanmadan çıkmışlar, ben yapmadım, o yaptı. O yapmadı ben yaptım sorumlu kim oynuyorlar. Yemedik arkadaşlar yemiyoruz diyoruz.

"Bunca zulmün tek sorumlusu saray rejimidir"

Kendinize gelin! Bu siyasetsizliği bir kenara bırakın. Gerçek sorumlular apaçık ortamızda karşımızda duruyor. Arkamızda duruyor. Onu atayan da Ankara'da bir kaçak sarayda duruyor. Bunların sorumlusu belli. Bu düzenin sorumlusu saray resmidir. Bu ülkede bunca katliamın, bunca zulmün tek sorumlusu saray rejimidir.

Cumhurbaşkanı dün çıkmış, "bütün sorumlulardan hesap soracakmış." Çok değil, daha iki sene önce başka bir otelde onlarca çocuk katledilmedi mi? Yine senin atadığın bakan, o otele ruhsat vermemiş miydi? Orada el kadar bebeler canlı canlı gömülmemiş miydi? Davası yeni bitti. Ben söyleyeyim size sorumlulardan nasıl hesap sorulduklarını. Taksirleymiş, suçta kasıt falan yokmuş. O kolonları kesenler, o yurttaşları oraya gömenler taksirle yapmış bunu. Yarın öbür gün aynı şeyi bu otelin sahibi katile de yapacaklar. Çünkü yarattıkları hukuk düzeni bu. 2 yıl önce. Hatay'da diri diri on binlerce insanımız öldü. Hiçbir önlem almayan Çevre ve Şehircilik Bakanı utanmadan İstanbul'a karşımıza aday diye koydu saray rejimi. Ve şimdi sorumlu arıyoruz.

Okullarda ölüyoruz, okulları denetlemekle sorumlu kişi kim? Bir özel okul patronu. Sonra okullarda ölünce de sorumlu arıyoruz. Hastanelerde daha doğar doğmaz yeni doğan çeteleri elinde ölüyoruz Niye? Hastaneleri denetlemekle sorumlu kişi kim bu ülkede? O işten para kazanan bir özel hastane sahibi. Ve şimdi 2025 yılında cayır cayır yanarak bir otelde can veriyoruz, Niye? Çünkü bu ülkede bu otellerdeki can güvenliğini denetlemekle sorumlu kişi, arkamda ETS Tur'un sahibi. O otellere tur satan kişi. O otellerin sahibi olan kişi. O otellere teşvik veren kişi. Ve sorumlu "kim" diye soruyorlar? Açık açık ilan edelim. Bu ülkede başımıza gelen her şeyin tek bir tane sorumlusu var. Tüm olanların tek sorumlusu, bunları bakan diye buraya atayan, bu ülkeyi şirket diye yöneteceğim derken bizi yüzer yüzer ölüme mahkum eden Recep Tayyip Erdoğan'dır."

