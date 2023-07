Turgay Genç: "Kriz Had Safhadayken Değişim Söylentilerini Bir Kenarı Bırakmak Lazım"

CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katılan Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Parti içerisindeki değişim, her alanda değişim önemli. Yenilenmek, eksiklerimizi görmek, değerlendirmeler yapmak önemli ama gelinen noktada ülkenin ana gündemi çok daha farklı bir alandayken, şu anda kriz hat safhadayken ve hemen genel seçimlerden sonraki 2-3 aylık sürece baktığımız zaman insanlarımızın maalesef her alanda yaşam standartları artık yerin dibine inmişken, kriz had safhadayken bu

CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katılan Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Parti içerisindeki değişim, her alanda değişim önemli. Yenilenmek, eksiklerimizi görmek, değerlendirmeler yapmak önemli ama gelinen noktada ülkenin ana gündemi çok daha farklı bir alandayken, şu anda kriz had safhadayken ve hemen genel seçimlerden sonraki 2-3 aylık sürece baktığımız zaman insanlarımızın maalesef her alanda yaşam standartları artık yerin dibine inmişken, kriz had safhadayken bu değişim söylentilerini bir kenarı bırakmak lazım çünkü toplumumuzun şu an umuda ihtiyacı var" dedi.

CHP'li belediye başkanları 2024'teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılan Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Başkanı'mızın önderliğinde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla önümüzdeki yerel seçimle ilgili strateji ve gündemleri değerlendireceğiz. İyi bir start vermek istiyoruz. Aslında bu toplantıda önümüzdeki sürecin çalışma startejisinin belirlendiği, ilkelerin belirlendiği bir toplantı olacağını düşünüyorum. Ona yönelik bir çalışma.

"KRİZ HAD SAFHADAYKEN DEĞİŞİM SÖYLENTİLERİNİ BİR KENARI BIRAKMAK LAZIM"

Değişim süreciyle ilgili de zaten hem Sayın Genel Başkanı'mız da bu noktada açıklamalarını yaptı. Parti içerisindeki değişim, her alanda değişim önemli. Yenilenmek, eksiklerimizi görmek, değerlendirmeler yapmak önemli ama gelinen noktada ülkenin ana gündemi çok daha farklı bir alandayken, şu anda kriz had safhadayken ve hemen genel seçimlerden sonraki 2-3 aylık sürece baktığımız zaman insanlarımızın maalesef her alanda yaşam standartları artık yerin dibine inmişken, kriz had safhadayken bu değişim söylentilerini bir kenarı bırakmak lazım çünkü toplumumuzun şu an umuda ihtiyacı var. Gelecek kaygısı had safhada olan vatandaşlarımızın tutunabileceği temel değerleri taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan olan Cumhuriyet Halk Partisi ve liderliğini yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

"BELEDİYELER OLARAK GÜNLÜK BÜTÇELERİMİZİ YAPAMAZ HALDEYİZ"

Bunu genel seçimlerde yaşadık, gördük zaten. Yüzde 48'lik bir oran, her türlü yabancılara verilen haklarla birlikte, yurt dışı oylarıyla birlikte, ülkenin sıkıntılarını yaşamayan kitlelerle birlikte alınmış bir seçim var. Ama her halükarda ülkenin yüzde 50'si Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi ve ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği yapıdaki bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bunu biz belediyeler olarak yaşıyoruz. Günlük bütçeleremizi yapamaz haldeyiz. Dolayısıyla bir sonraki ayın yatırım planlaması için devamlı ek bütçeler yapmakla, tutturamamakla, projelerimizi planlayamamakla geçiriyoruz. O yüzden bu tartışmaları artık bir kenarı bırakmak lazım. Bizim inancımız sonsuz. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin kurucu değerlerini taşıyan ve ülkeyi geleceğe taşıyacak ülkenin mihenk taşıdır ve başında da Sayın Kemal kılıçdaroğlu'yla bu krizi de hızlı bir şekilde atlatıp yerel seçimlerde aldığımız başarı gibi, onun üzerine katarak bu başarıyı devam ettireceğiz."

