Tüsiad’ı Ziyaret Eden İmamoğlu: "5 Yılda İstanbul’un Her Kurumu Ve Kuruluşuyla Maksimum Diyaloğu Başardık"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “5 yıllık görev dönemimizde İstanbul'umuzun her kuruluşuyla, her kurumuyla mümkün olduğu kadar maksimum etkili diyalog içerisinde olma gayretindeydik. Ve bunu başardık“ ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı, derneğin Beyoğlu’ndaki merkez binasında ziyaret etti. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney de TÜSİAD ziyaretinde İmamoğlu’na eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, İmamoğlu ve Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “İstanbul yerel seçimleri öncesinde, özellikle İstanbul'un her noktasına ulaşmak ve buluşma gayreti içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“KENTİN HER NOKTASINA ERİŞİRKEN: Dün Beykoz'daydım. Bugün Bağcılar'da olacağım. Dolayısıyla kentin her noktasına erişirken, elbette ki şehrimizin aynı zamanda dinamik yapısının güçlü organizasyonları, güçlü kuruluşları var. İş dünyası da bu anlamda çok güçlü sivil toplum kuruluşlarına sahip. TÜSİAD da onlardan birisi. Bugün de TÜSİAD'ı ve Sayın Başkan’ı, yönetimiyle birlikte ziyaret ettim. Kendilerine bu yerel seçimdeki süreçte, bizlerin nasıl bir hazırlık içinde olduğumuzu ve 5 yılın minik bir özetiyle, sonraki yıllara dair düşüncelerimizi aktardık. Kendilerinden bize aktarılan öneri, eleştiri ve bütün birçok duygularını not aldık. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Biz, zaten bu 5 yıllık görev dönemimizde İstanbul'umuzun her kuruluşuyla, her kurumuyla mümkün olduğu kadar maksimum etkili diyalog içerisinde olma gayretindeydik. Ve bunu başardık.

İŞ DÜNYASIYLA, İPA ÜZERİNDEN ÇOK VERİMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK: İş dünyasıyla ilgili, özellikle İstanbul Planlama Ajansı üzerinden kurduğumuz platformlarla, çok verimli çalışmalar yapmış idik kurum olarak. Bunun bugün faydasını görüyoruz. İstanbul'un hangi kuruluşuyla otursak, mutlak sağlıklı bir arşive ve hafızaya sahibiz 5 yıla dair. Bundan sonra bu etkileşimi, bu iş birliği zeminini demokratik bir kent var etme konusunda, kentin her aşamasıyla, her kademesiyle, her katmanıyla bir uzlaşma içerisinde, kentin yönetimi olan belediyenin aynı zamanda bu kentliye ait olduğu hissini en güçlü şekilde verecek çalışmaları da yapıyor olacağız. Kadim kuruluş TÜSİAD'ı, bu anlamda en etkili yerde elbette her zaman görmek istiyoruz. Sayın Başkan ve heyeti, bu konuda iş birliğine çok açık zemini oluşturmuş idi. Bundan sonra da inşallah görevimize dönük bir 5 yılı daha elde ettiğimizde, daha yukarı seviyelere taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

