Ulaş Karasu: "Suriye İle İlişkiler Normalleşmeli, Yayladağı Sınır Kapısı Açılmalı"

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan yetkililere seslenerek, "Hatay'ı 14 Avrupa ülkesine bağlayan sınır kapısını açın" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Hatay Milletvekillerinden oluşan heyetin, Hatay ziyaretinin ikinci günü Yayladağı Sınır Kapısı'nda başladı. Yayladağı Gümrük Müdürlüğü'nde, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ile görüşen heyet, sınır kapısının durumu hakkında bilgi aldı.

Yayladağı Sınır Kapısında açıklama yapan Ulaş Karasu, şu anda Suriye ile kullanılan tek resmi sınır kapısının Yayladağı Sınır Kapısı olduğunu belirterek, "Bu sınır kapısı 2013 yılından itibaren kapatıldı. 11 yıldır kapalı. 11 yıldır bu sınır kapısını Hatay ve Suriye'deki vatandaşlarımız kullanamıyorlar. Yayladağı Sınır Kapısında sadece kişilerin, Türkiye'den Suriye'ye geçenlere izin veriliyor, onun dışında kullanılmıyor. Bu sınır kapısının bir an önce açılması gerekiyor. Suriye Devleti, Esad rejimi ile bir an önce ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor. Bu sınır kapısı Hatay'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu 14 Avrupa ülkesine bağlıyor. Hatay'ın buna ihtiyacı var, bölgenin buna ihtiyacı var" dedi.

"Filistin'e insanı yardım göndermekten isteyenler sınır kapısını açsın"

Geçmişte ticaretin Lübnan üzerinden yapıldığını, bunun da iki haftalık bir zamanı aldığına işaret eden Karasu, şunları söyledi:

"Şu an Lübnan'daki durum nedeniyle ticaret ilerlemiyor. Burası Lübnan'a 170 kilometre, karayoluyla iki saat uzaklıkta. Filistin'e, Lübnan'a insani yardım göndermekten bahseden iktidarın bu sınır kapısını bir an önce açması gerekiyor. Ürdün, Irak, Lübnan Suriye ile olan sınır kapılarını açtı. Tek sınır kapısını açmayan ülke var o da Türkiye. Bu sınır kapısının açılması hem bölge halkı için hem de akrabalık bağı olan insanlara ciddi anlamda katkı sunacak bölge yeniden ayağa kalkacaktır. Hatay, Suriye krizinden önce lojistikte Türkiye'nin ikinci büyük iliydi. 10 bin civarında tır Hatay'da nakliye gerçekleştiriyordu. Suriye krizi ile üçüncülüğe, deprem ile beşinci sıraya gerilemiş durumda. Hatay'ı zaten önce Suriye krizi, ardından deprem vurdu. Yetkililere buradan sesleniyoruz, bir an önce sınır kapılarını açın, ticareti normelleştirin Hatay'da hayatı normelleştirmek için adımlar atınız."

