Ulaş Karasu: "Ulaştırma Bakanlığı Gelsin, Bu Kavşaktaki Çileyi Görsün"

Ulaş Karasu: "Ulaştırma Bakanlığı Gelsin, Bu Kavşaktaki Çileyi Görsün"

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da vatandaşların 'çile kavşağı' diye nitelendirdiği Honda Kavşağı'nda açıklama yaptı. Karasu, “Hataylılar burada her sabah, her akşam evlerine gitmek için bir saat trafik çilesi ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Barınma ve ekonomik krizin yaşandığı Hatay'da ulaşım da tam anlamıyla çileye dönüşmüş durumda" dedi.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da vatandaşların "çile kavşağı" diye nitelendirdiği Honda Kavşağı'nda açıklama yaptı. Karasu, “Hataylılar burada her sabah, her akşam evlerine gitmek için bir saat trafik çilesi ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Barınma ve ekonomik krizin yaşandığı Hatay'da ulaşım da tam anlamıyla çileye dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkanı Ulaş Karasu, bir dizi program için geldiği Hatay’da vatandaşların "çile kavşağı" diye nitelendirdiği Honda Kavşağı'nda açıklama yaptı. Karasu, şunları söyledi:

"Hatay'da ulaşım da tam anlamıyla çileye dönüşmüş durumda"

"Hataylılar burada her sabah, her akşam evlerine gitmek için bir saat trafik çilesi ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Barınma ve ekonomik krizin yaşandığı Hatay'da, ulaşım da tam anlamıyla çileye dönüşmüş durumda. Karayolları’nın bu kavşakta yaptığı en güzel şey peyzaj düzenlemesi. Karayolları’na, Ulaştırma Bakanlığı’na sesleniyorum: Bu kavşağa gelsinler, Hataylının burada nasıl bir çile çektiğini yerinde görsünler. Bu kavşakla ilgili bir an önce farklı hesaplamaların yapılıp özellikle birkaç tane üst geçit yapılarak araçların farklı güzergahlara yönlendirilmesiyle üst geçitlerden doğrudan geçişlerin sağlanması ile bu trafik sorununun çözülmesi gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü sabah ve akşam saatlerinde buraya gelsin, Hataylıya nasıl bir çile yaşattıklarını görsünler" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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