Vahap Seçer: “1 Nisan’dan Sonra Da Görevimize Devam Edeceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, “Vatandaşlarımızın desteği ile 1 Nisan’dan sonra da görevimize devam edeceğiz. 1 Nisan sabahı vatandaşlarımız huzurla uyanacak ve işine gitmeye devam edecek” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Kanal 33, İçel TV & FM, Sun TV & FM, Nil RTV, HRT, TV A, Koza TV, Radyo Metropol, Kent Radyo, Mix FM, Radyo Ülkü, Radyo Çetin, Mersin FM, Yörük FM, Radyo Mer ortak yayınında Ahmet Özdemir’in konuğu oldu.

“BELEDİYEMİZ GÜÇLÜ, MERSİN GÜÇLÜ”

Programda Gazeteci Ahmet Özdemir’in sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, 2019’da göreve gelmeden önce Mersin halkına kendisini ve hayata geçireceği hizmetleri anlatarak oy istediğini hatırlatan Seçer, 2024 yerel seçimlerinde durumunun farklı olduğunu söyleyerek, bu seçimde vatandaşın gerçekleşen hizmete bakacağını ve o şekilde oy kullanacağını aktardı. 5 yıllık görev süresi boyunca yaşanılan pandemi, afet, ekonomik kriz ve siyasi gerginliklere karşın iyi bir yönetim sergilediklerine dikkat çeken Seçer, devraldıkları belediyeyi her açıdan çok daha iyi noktalara taşıdıklarını kaydetti. 2019’da karşılaştıkları mali tablodan geriye eser kalmadığını söyleyen Seçer, “Belediyemiz güçlü, Mersin güçlü” dedi.

“BU KENTİ SAHİPLENEN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAR”

Program öncesi gerçekleştirdiği otobüsle şehir turunu anlatan Seçer, “Seçim otobüsümüzle Toroslar’ı ve Akdeniz’de gezdim. Tur sırasında yollara ve yolların düzenine baktım, kaliteyi gördüm. Tertemiz yollar yapmışız, kaldırımları, refüjleri düzene koymuşuz. Her yer pırıl pırıl, çalışanlarımızın eline sağlık” dedi. Kentte artık bir dirlik ve düzen olduğunu vurgulayan Seçer, “Kenti sahiplenen bir kurum var. 11 bin çalışanıyla, kendini vakfetmiş bir başkanıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Bu kenti sahipleniyor. Kaledran’dan Yenice’ye kadar, Çamlıyayla’dan Mut’un Sertavul’una kadar bu kenti sahipleniyor, ‘Bu kent bizim’ diyor” ifadelerine yer verdi.

1 Nisan’dan sonra da görevinin başında olacağını kaydeden Seçer, “Vatandaşlarımızın desteği ile 1 Nisan’dan sonra da görevimize devam edeceğiz. 1 Nisan sabahı vatandaşlarımız huzurla uyanacak ve işine gitmeye devam edecek” diye konuştu.

“BEN, HERKESİN VE HER KESİMİN BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Özdemir’in sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek olabilecek dokunuşlar yaptığını söylemesi üzerine Seçer, demokrasinin temelinde yatan unsurun çeşitlilikleri koruyabilmek olduğunu aktararak, ülke çapında özellikle son yıllarda ötekileştirmenin ve kutuplaştırmanın hat safhalara çıktığını ifade etti. Belediye Başkanlığı görevini yürütecek kişinin etnik, mezhepsel, parti ve ideolojik kimliğine bakmaksızın her yurttaşı kucaklaması gerektiğinin altını çizen Seçer, “Bir yöneticinin veya belediye başkanının partizanlık, ayrımcılık, insanları ötekileştirme, kutuplaştırma yapmaması gerekir. Ben herkesin belediye başkanıyım. Biz hizmetlerimizde her zaman bu anlayışı öne çıkardık” dedi. Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar vatandaşlara adil ve eşit bir anlayışla hizmet götürdüklerini sözlerine ekleyen Seçer, yapılan her hizmetin vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin herkese ulaştırıldığını ve her kesimin bu hizmetlerden yararlandığını dile getirdi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde hizmetlerinden memnun olan vatandaşların desteğini beklediğini söyleyen Seçer, genel seçimlerde ideolojik tutumların baskın gelebileceğini ancak yerel seçimlerde vatandaşların yapılan hizmetleri göz önünde bulundurarak sandığa gitmesi gerektiği çağrısında bulundu.

“GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK MAHALLELERE ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mersin’in her ilçesine Çocuk Gelişim Merkezi açmak için çalışmaları sürdüklerini kaydeden Seçer, Anamur’da Tarsus’a kadar her ilçeye bu merkezlerden açacaklarını duyurdu. ‘Mezitli Çocuk Köyü’nün temelini attıklarını da hatırlatan Seçer, eğitim merkezlerini önemsediklerini vurguladı. Büyükşehir’in kurs merkezlerine giden 7 bin 200 öğrenci olduğunu hatırlatan Seçer, “Onların üniversiteye giriş bedellerini de annelerinin, babalarının ödediği vergiden karşılıyoruz. Çocuklarımız daha iyi üniversitelere gitsin, Mersin’i daha iyi temsil edecek makamlarda çalışsın. Mersin marka kent olsun” diyerek, dünyaya örnek olacak bireyler yetiştirmenin kenti ileriye taşıyacağını belirtti.

Sadece parası olan kentlerin marka kent olmadığını vurgulayan Seçer, “İnsana yatırım en iyi yatırımdır. Çocuk yaşta eğitim onun için önemli. Belediye her şeye bakar, tabi ki baksın, bakacak da, bakıyoruz da. Vatandaşlarımız bizden her şeyi istiyor. ‘Biz yetiştiremiyoruz paramız ve imkanımız yok’ demiyoruz. Biz güçlü bir belediyeyiz. Biz Mersin’iz üretiyoruz ve çalışıyoruz” dedi.

“MERSİN’DE RAYLI SİSTEMLER DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR VE TAMAMLANACAKTIR”

5 yıllık hizmet dönemlerini özetleyen Seçer, nüfus artışının sonucunu görerek hem altyapı hem de trafiği rahatlatma ve yol konusunda büyük atılımlar yaptıklarının altını çizdi. Köprülü kavşaklar yaptıklarını, Metro’nun temeli atıp, sıkıntılarını aştıklarını ifade eden Seçer, Metro Projesi’ne ilişkin detayları paylaşarak, “Finansman konusunda hukuki altyapı tamam, izinleri alındı ve artık şu anda görüşmelerin de olumlu gittiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda iyi bir miktarda bir finansman temini ile inşaatında hızlanacağız. Bir vizyon ortaya koyduk ve Mersin’de raylı sistemler dönemi başlamıştır ve tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ANLAYIŞIMIZ SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIDIR”

Hizmet yaparken halkçı bir anlayış çerçevesinde hizmetler yaptıklarını da belirten Seçer, “Yoksa 1 TL’ye otobüs, sahilde halka açık belediye kafeleri, 10 TL’ye de yemek olmazdı. Bu kadar sosyal ve tarım politikaları olmazdı. Bu halkçı bir anlayıştır ve sosyal belediyeciliğin olması gerektiği gibi bir belediyecilik anlayışıdır” diye konuştu.

“VATANDAŞ MAĞDURİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BİZE AİT OLMAYAN YOLLARA DA GİRİYORUZ”

Tüm ilçelerde kaliteli yollar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerinin altını çizen Seçer, “Seçime gidiyoruz, 3 gün kaldı ama aklımız işimizde, sandıkta değil. Elbette ki seçime gidiyoruz ve o sorumluluğu da biliyoruz. O çalışmaları da bir yandan yürütüyoruz ama işimizi de bir kenara bırakmıyoruz” diye konuştu. Seçer, Mersin’in demografik yapısından dolayı Büyükşehir’in görev alanında olmamasına rağmen birçok bölgede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyledi.

“SOSYAL POLİTİKALAR KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER İKİNCİ 5 YILDA TAHKİM EDİLECEK”

İkinci 5 yıllık görev süresinde sosyal politikalar kapsamında sunulan hizmetlerinde tahkim edileceği bilgisini paylaşan Seçer, eğitimden sağlık bakım desteklerine kadar; kadına, çocuğa, ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklerin önemine değindi. Seçer, “Alzheimer Merkezi’ni hizmete alacağız. Hasta yakınlarının müracaatı başladı. Yine Engelsiz Yaşam Parkı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Mola Evlerimiz, Otizm Merkezi gibi çalışmalarımız var ve bu çalışmalarda vatandaşlarımızın çok memnuniyeti var. Otizm Merkezi 72 aya kadar çocuklarımızın alındığı bir merkez. Orada çocuklarımıza bir terapi uygulanıyor, eğitim veriliyor. Bunları artıracağız” dedi.

“GENÇLERE SÖZÜMDÜR; SAHİLDE 2. BİR KÜTÜPHANEYİ ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZE SUNACAĞIZ”

Mersinlilerin çok beğendiği projelerden olan yeni nesil kütüphane okuma salonlarının sayısının da yeni dönemde artacağını aktaran Seçer, gençlere seslenerek, “Şu anda aktif olan 12 tane okuma salonumuz var. Gençlere sözümdür; sahilde ikinci bir kütüphaneyi çok yakında sizlerin hizmetinize sunacağız” diye konuştu.

“BELEDİYE VATANDAŞA BAKMAK İÇİN VAR”

Sosyal politikalarda limitin olmayacağını söyleyen Seçer, hasta yurttaşlara Büyükşehir tarafından sunulan hizmetlerin öneminden bahsetti. Seçer, “Kimsesi olmayan, bakıma muhtaç insanlar için bunlar son derece önemli. Vatandaşa belediye bakacak. Belediye onun için var. Belediye onun için ucuz yemek satışı yapıyor. Onun için bizde kayıtlı hastalarımız, yaşlılarımız var, her gün ücretsiz olarak sıcak yemek gidiyor. Belediye bu işlerden geri durmayacak” dedi.

“MERSİN GÜLEN VE MUTLU BİR KENT OLSUN”

Kültür-sanat ve spor alanında hayata geçirdikleri faaliyetleri anlatan Seçer, “Göreve geldiğimde Mersin’in her tarafından gülücükler yükselsin, müzik sesleri gelsin, Mersin gülen ve mutlu bir kent olsun istedim. Bu lafla değil uygulamayla olur” diye konuştu. Gençlik Festivali, Uluslararası Tarsus Festivali, Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Maratonu, Uluslararası Mersin Maratonu, Tour Of Mersin, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını anlatan Seçer, bu tür organizasyonların hem kente canlılık getirmesi hem de kentin, tarihi ve kültürel açıdan tanınması için son derece önemli olduğunu kaydetti.

“VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE İNANSIN VE GÜVENSİN”

“Mersin Belediyesi ne yaparsa en kalitesini yapar” diyen Seçer, yol yapımdan sosyal yardıma, eğitime destekten tarımsal desteğe kadar hayata geçirdikleri her proje ve hizmeti kaliteli şekilde yaptıklarını belirtti. Belediye denilince akla rant gelmemesi gerektiğini söyleyen Seçer, “Belediye rantı yaratır ama rantı adaletli dağıtır. İmar düzenlemesinde her kalem oynatmak bir ranttır ama payı önce halkın rantına ayıracaksın. 86 milyonun hakkı vardır. Kamu hakkı budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi bunları adaletli bir şekilde yapmıştır. Vatandaşlarımız bizlere inansın ve güvensin. 5 yılımızı tamamen bu anlayışla geçirdik” dedi.

“GELECEK DÖNEM ATIK SU, KANALİZASYON VE ALT YAPI PROBLEMLERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”

Vatandaşlarının kent genelinde daha sağlıklı ve huzurlu yaşayabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Seçer, önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projelerin şimdiden hazır olduğunu ve onaylarının alındığını belirtti. 70 milyon avrosu hibe olmak üzere toplam 156 milyon avro finansman sağladıklarını da sözlerine ekleyen Seçer, Mersin’in birçok yerinde ikinci 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirecekleri bir dizi içme suyu ve arıtma tesisinin detaylarını paylaşarak, “Mersin’de alt yapı, içme suyu, atık su ve kanalizasyon çalışmalarına hız vereceğiz. Gelecek 5 yıl içerisinde problemleri kökünden kazıyacağız” dedi.

SEÇER, İKİNCİ 5 YILDAKİ MAJÖR PROJELERİNİ ANLATTI

Gelecek dönem uygulamaya koyacakları majör ve fark yaratacak projeleri de sıralayan Seçer, “Raylı sistemlerde çok büyük aşama kaydedeceğiz. Metro’nun çok kısa sürede inşaatı başlayacak ve etap etap da istasyonları açacağız, bütün konsantrasyonumuzu vereceğiz. Tarsus Tramvayı, Üniversite Tramvayı’nın da başlangıcını yapacağız” dedi.

İkinci 5 yıllık dönemlerinde hayata geçirmeyi planladıkları ve çok önemsedikleri ‘Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin de konuşan Seçer, kiralık ve satış amaçlı sosyal konutlar inşa edeceklerini ifade etti. Seçer, bu konutları orta alt ve alt gelir grupları için yapacaklarından söz ederek, “Kiralar yüksek, nüfus artıyor, lüks konut var ama sosyal konut az. Belediye olarak biz de taşın altına elimizi koyacağız” diye konuştu.

Sosyal Konut Projesi’nin yanında Afete Dayanıklı ve Hazırlıklı Kent Projeksiyonu’nu da beraber götüreceklerine değinen Seçer, “Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. Yapı stokları, kalitesiz binalar, çarpık kentleşme bölgelerinin dönüştürülmesi konusunda çalışıyoruz. Çok geç kalınmış ve bizden önce de bu işlere el atılmamış, ‘afet bölgesi değiliz’ denilmiş. Aslında afet bölgesiyiz” diye konuştu. Seçer, ‘Afet Kampüsü’ kurarak, Mersin’i sosyal konutlarla beraber afete hazırlıklı bir kent haline getireceklerini vurguladı.

Seçer, hayata geçirecek oldukları ‘Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi’nden de bahsederek 500 dönüm alanda rekreasyon ve etkinlik alanların olduğu çok güzel bir alan yapacaklarını ifade etti. Seçer, “Bazı aktiviteler yapabilme, gondolla gezme gibi imkanlar da oluşturacağız. Bunun dünyada ve ülkemizde örnekleri var. Onlardan da faydalanarak çok güzel bir park yapacağız” diye duyurdu.

“SOSYAL POLİTİKALARDAN KÜLTÜR-SANAT POLİTİKALARINA KADAR BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Tarsuslular için Tarsus Tramvayı’nın yanında Tarsus Şelale Otel’in yerine ‘Spor ve Turizm Kompleksi’ yapacaklarını ifade eden Seçer, “Geri dönüşünü olumlu aldığımız bütün çalışmalar daha da iyi olarak devam edecek. Sosyal politikalardan tarım, kültür-sanat ve spor politikalarına kadar; yapısal sorunları çözücü birçok yol, sanat yapıları ya da farklı alanlarda yatırımlar ve köprülü kavşaklar gibi çalışmaların hepsi devam edecek” dedi.

Tarımsal GES Projesi’ni de anlatan Seçer, bu projeyi de çok önemsediklerinden söz ederek, ‘Köyümüz Atölye Projesi’ ile de tarımsal alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti.

“ ‘HİZMET İTTİFAKI’ ÇATISI ALTINDA BULUŞACAĞIZ VE HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

31 Mart günü için Mersinli yurttaşlara seslenen Seçer, “Tüm yurttaşlarımın sandık başına gitmelerini istiyorum. Bunu; halk iradesinin sandığa yansıması ve tecelli etmesi için istiyorum. Bir isteğim de milletimin iradesinin sandığa yansıdığı gibi çıkmasıdır. Eğer bir şaibe karışırsa, bir haksızlık olursa bu Türkiye demokrasisine, Türkiye’ye yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Herkes vatandaşlık görevini harfiyen yerine getirmelidir” dedi. 31 Mart’ta Mersin’in kazanacağına işaret eden Seçer, “Biliyorum ki vatandaşlarımın desteğini seçimlerde çok yoğun bir şekilde yanımda bulacağım. Hizmet İttifakı çatısı altında buluşacağız ve hizmetlerimiz devam edecek” diyerek, konuşmasını sona erdirdi.

