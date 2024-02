Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in Bozyazı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Bozyazılı yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz, Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz, ilçe başkanları, il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri ve partililer katıldı.

“BOZYAZI’DA 5 YIL BOYUNCA 10 BİN TON SICAK ASFALT KULLANDIK”

Bozyazılı gençlerin ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları arasında konuşmasına başlayan Başkan Seçer, geleceğin güvencesinin gençler olduğunu belirterek, “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler; bizleri daha da yükselteceksiniz. Aldığınız eğitimle ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen Atatürk’ün izinden giderek; bizleri, Türkiye’yi dünyada daha saygın bir ülke haline getireceksiniz. Buna inandığımız için Bozyazı’da eğitim merkezi açtık. Çok da başarılı öğrencileri var, çok güzel okullara gidiyorlar” dedi.

Bozyazı’nın potansiyeli fazla ve gelişen bir kent olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Biz de belediye olarak geçtiğimiz 5 yıllık süre zarfında Bozyazı ile ilgili önemli ve değerli çalışmalar yaptık. Biz 5 yıllık süre boyunca Bozyazı’nın bize ait yollarını yapmak için yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt kullandık. 138 kilometre de o grup yollarını sathi kaplama yaptık” diye konuştu.

Asfalt çalışmalarının 2024 yılında da hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Seçer, “Ocak 2024 itibari ile Bozyazı’da özellikle yol yapım çalışmalarında muazzam bir hız alıyoruz. 4 yılda kullandığımız 10 bin ton asfaltın iki katını yani 20 bin ton asfaltı sadece 2024 programını aldık. Artık ana caddeleriniz yenilenecek, yine köy yolları, grup yolları bunların da çalışmalarını yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HER EVLADIMIZI BAĞRIMIZA BASIYORUZ”

Bozyazı için gelecek dönem yapılacak olan yatırımları da hazırladıklarını söyleyen Seçer, “Halk karşısında mahcup olmamak lazım. Ben, Anamur’dan Tarsus’a kadar hangi sokağa girmek istiyorsam giriyor ve alnım açık başım dik geziyorum. Çünkü sözümün arkasında bir başkanım, vatandaşlarımı aldatmam, aldatmadım zaten” dedi.

CHP’li bir başkan olarak her zaman adaletten yana olduklarının altını çizen Seçer, “Belediyecilik hizmetlerimizde adaletli olduk. Hiçbir yurttaşıma siyasi görüşünden, etnik yapısından, bölgesinden, mahallesinden dolayı asla ayrımcılık yapmadık. Biz buraya eğitim merkezini kurarken sadece CHP’ye ya da Vahap Seçer’e oy verenleri kaydetmiyoruz, gelen her evladımızı kaydediyoruz. Her evladımızı bağrımıza basıyoruz” diye konuştu.

“BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDA VATANDAŞIMIZIN ACISIYLA, DERDİYLE ORTAKLAŞMA VAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal politikalarıyla ünlü olduğunu kaydeden Seçer, şunları söyledi:

“Eğitim merkezimiz bir sosyal politika sonucudur. Bizim sosyal politikalarımızda eğitimin, gençlerin, kadınların, çocukların, özel gereksinimli bireylerin özel bir yeri var. Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızın acısıyla, derdiyle ortaklaşma var. Onların acısını azaltmak, dertlerini paylaşmak var.”

“ÇEVRE DOSTU BİR BELEDİYEYİZ”

5 yıllık görev süresinden önce Bozyazı’nın vahşi depolama sorunu ile karşı karşıya kaldığını ve depolamanın ormanlara yapıldığını belirten Seçer, çöp probleminin ilçe belediyesini ilgilendiren bir konu olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya da el attıklarını vurguladı. Seçer, “Biz yönetime gelmeden Bozyazı’nın çöpü vahşi depolama ile ormanlara depolanıyordu ve çevre kirliliğine neden oluyordu. Biz bunları kaldırdık. Bu görev alanı ilçe belediyelerinin. Onları alıyoruz, Silifke’ye kadar taşıyoruz ve orada tesisimizde bertaraf ediyoruz. Bunu, çevre dostu bir belediye ve çevre dostu bir belediye başkanı olduğumuz için yapıyoruz. Sizler daha sağlıklı bir çevrede yaşayın diye bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2. DÖNEMİMİZDE BOZYAZI’YA DA YENİ BİR HAL KAZANDIRACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde Anamur’a yeni bir sebze ve meyve hali kazandıracağını da belirten Seçer, Bozyazı’ya da böyle bir hal kazandırmak istediklerini ancak engellerle karşılaştıklarını dile getirdi. Seçer, şöyle devam etti:

“Burada bir arazi var, hazineye ait. Göreve geldiğimiz günden beri buranın tahsisinin yenilenmesini istiyoruz. Bakanlık bir imza atmıyor. Bugüne kadar o imza atılsaydı, Anamur Sebze ve Meyve Hali’nde olduğu gibi bugün Bozyazı’da da bu temeli atıyor olacaktık. Anamur’la beraber başlatıyor olacaktık. Umarım 2. dönemimizde Bakanlığın çıkardığı bu engeli aşarız ve oranın tahsisini alırız. Bozyazı’ya da modern bir hal tesisi kavuştururuz.”

Bozyazı’da vatandaşların sıklıkla deniz kirliliği ve kanalizasyon kokusu problemi ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Seçer, denetim yetkisinin Bakanlıkta olduğunu söyleyerek, arıtmaların yeteri kadar denetlenmediğinin altını çizdi. Bütün bunların deniz kirliğine ve denizden kötü koku gelmesine sebep olduğunu aktaran Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir arıtma tesisini hayata geçireceklerini dile getirdi. Seçer, “Biz yeni dönemde 2.6 milyon Euroluk bir yatırım kredisini bulduk ve yeni derin deniz deşarjlı çalışmaları başlatacağız. Artık denizden gelen kokunun ve kirlenmenin önemli bir kısmının önüne geçeceğiz. Bunu da gelecek 3 yılda tamamlayacağız” diye konuştu.

Bozyazı’ya yapılan çok sayıda hizmet olduğunu bunların devamının da geleceğini belirten Başkan Seçer, MESKİ tarafından ilçeye gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırımların toplam tutarının 361 milyon TL olduğunu kaydetti.

“BU HİZMETLERİ BOZYAZILILAR İÇİN YAPACAĞIZ”

Gelecek 5 yıllık dönemde Bozyazı Sosyal Yaşam Merkezi’ni açacaklarının müjdesini de veren Seçer, “İçinde kreşin, emekli evinin, kadınlar için atölyelerin, eğitim kurumumuzun ve meslek edindirme kurs birimlerimizin olduğu bir Sosyal Yaşam Merkezi’ni gelecek 5 yıllık süreçte Bozyazı’mıza kavuşturacağız. Bu hizmetleri Bozyazılılar için yapacağız” dedi.

“HİZMET EDELİM Kİ 5 YIL SONRA BU HALKIN KARŞISINA BAŞI DİK, ALNI AÇIK ÇIKABİLELİM”

Yapılacak hizmetleri sadece Büyükşehir olarak değil, CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz’in kazanması halinde kendisi ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerinin altını çizen Seçer,sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben büyükşehirde, Baykal başkan Bozyazı’da, o da kolları sıvayacak. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisine en yoğun, en kuvvetli desteği vereceğiz. Doğru, makul, sürdürülebilir her projesinde, biz de altına imza atıp onun yanında olacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, diri olacağız, Bozyazı halkına hizmet edeceğiz. Hizmet edelim ki 5 yıl sonra bu halkın karşısına başı dik, alnı açık çıkabilelim. 31 Mart’ta Bozyazı Belediye seçimlerinde oyumuz Baykal Arıdeniz’e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarımız Vahap Seçer’e. Haydi hayırlı olsun, yolumuz açık olsun.”

BİNİCİER: “BAŞKANIMIZ SEÇER, MERSİN’DE DESTAN YAZDI”

CHP Bozyazı İlçe Başkanı Sevim Binicier, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 5 yıllık görev süresi boyunca çok kıymetli hizmetler yaptığını ve Mersin’de destan yazdığını belirtti. Bincier, “Bozyazı’da açtığı dershane, yaptığı yol çalışmaları, çiftçilerimize verdiği fidan desteği, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza verdiği damızlık hayvanlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen Halkkart ile merkezden uzak ilçelerden gelen vatandaşlarımızın kalması için açtığı Refakatçi Evi ile yüzümüzün akı” dedi.

“BOZYAZI KAZANACAK, MERSİN KAZANACAK”

CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz, 5 yıldır örgüt olarak çok çalıştıklarını vurgulayarak, “Biz inandık, kalplere dokunduk, kimseyi ötekileştirmedik, herkese adil ve eşit yaklaştık. Bizi çare olarak görüp gelen, arayan herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Gönüller yaptık. Şimdi Bozyazımızın gelişmesi, kalkınması ve marka şehir olması için bir yolculuğa daha çıktık. Bu yolculukta Bozyazı kazanacak, Mersin kazanacak, tüm hemşerilerimiz kazanacak” diye konuştu.

“DEĞİŞİM ZAMANINI HEP BERABER BAŞLATIYORUZ”

Herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden Arıdeniz, “Şimdi Bozyazı’nın değişim zamanını hep beraber başlatıyoruz. Artık zamanı geldi, değişecek bu düzen, dönecek bu devran ve mutlaka kazanacağız. Bunu da birlikte başaracağız ve Bozyazı kazanacak. İşimiz gücümüz Bozyazı olacak, Mersin olacak ve bunu da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in önderliğinde, onun örnek projeleri ile başaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılış, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Seçer, açılışın ardından Bozyazı’da esnaf gezisi yaptı. Esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Seçer, Bozyazı için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirtti. Bozyazı halkı da hizmetler için teşekkür ederek gelecek dönemde de Seçer’i yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini söylediler.

