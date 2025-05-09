Van'da Askıda Çay Dönemi Başladı: Emekli Zaten Ölmüş, Kefen Parası Yok, Kefensiz Gömüyorlar

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye’nin farklı bir illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 10 Mayıs Cumartesi günü Van'da gerçekleştirilecek. CHP'nin Van Mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı, Vanlı yurttaşlara mikrofon uzattı.

Haber: İshak KARA / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(VAN) - CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye’nin farklı bir illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 10 Mayıs Cumartesi günü Van'da gerçekleştirilecek. CHP'nin Van Mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı, Vanlı yurttaşlara mikrofon uzattı.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı, Van halkının nabzını tuttu. Konuşan vatandaşlar ekonomik sıkıntılardan, işsizlikten ve geçim derdinden yakındı. Öyle ki Van'daki kıraathanelerde "askıda çay" uygulaması da başladı.

Van’da kahvehane işleten Abdullah Koç, sabah saatlerinde gelen müşterilere ücretsiz çay verdiğini, ancak gün ilerledikçe çayların ücretli olduğunu belirterek "Oynamayana kadar çayımız bedava. Emekli zaten ölmüş, kefen parası yok, kefensiz gömüyorlar. Veresiye defteri kabardı." şeklinde konuştu.

"Asgari ücretli ve emekli geçinemiyor"

Erdoğan Aydın isimli vatandaş, ekonomi politikalarının halkı ezdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Ekonomi berbat. Emekçi, emekli geçinemiyor. Asgari ücret yetmiyor. Her şey adaletle başlar; adalet yoksa ekonomi de düzelmez, barış da gelmez."

İstihdam sorununa dikkat çeken Aydın, özellikle sınır kapılarının kapalı olmasının bölge halkını etkilediğini vurguladı:

“Gençlerimiz kahve köşelerinde ömür tüketiyor. Devletin tarım ve hayvancılığa destek vererek köy dönüşlerini teşvik etmesi gerekiyor.”

"150 bin liraya çoban bulunamıyor"

Tarımın bitme noktasına geldiğini ifade eden bir çiftçi, "Hayvancılık kalmadı. Çobana 150 bin lira maaş veriyoruz ama kimse gitmek istemiyor. Gençler hayvancılıktan uzaklaştı,” dedi. Köyler boşaldı, şehirlerde iş yok Görüşlerine başvurulan birçok vatandaş, köylerin boşaldığını, insanların kentlere göç ettiğini ama şehirlerde de iş olmadığını ifade etti.

“30-40 yıl önce boşaltılan köylerin bedelini şimdi ödüyoruz,” diyen Koç, gençlerin köye dönüşü için devlet desteğinin şart olduğunu belirtti. “İnsanlar artık evlenemiyor." dedi.

Artan yaşam maliyetlerine dikkat çeken bir başka yurttaş, “Asgari ücret 22 bin TL, bir altın 30 bin TL. Kimse düğün yapamıyor. Bu kırılma noktasıdır,” ifadelerini kullandı.

“Emekliyim, ek iş yapıyorum”

Emekli Cafer Ayhan ise 14 bin 600 TL maaş aldığını, bunun da kira ve ortak giderlere ancak yettiğini belirtti: “10 hastalığım var ama çalışmak zorundayım. Yoksa aç kalacağız.”

“İktidar değişirse ülke düzelir”

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş, ekonomik sorunların iktidarın değişmesiyle çözülebileceğini savundu: "Vicdanlı biri gelirse Türkiye iki senede toparlanır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dürüst insanlar. Tek umudumuz onlar."

Kürt kimliği ve kültürel baskı vurgusu Dengbêjlik yapan Kawa İnal, Kürtçe şarkı söylediği için cezaevine girdiğini belirtti. "Kürtçe konuşmamız, şarkı söylememiz istenmiyor. Ama biz Kürt doğduk, Kürt öleceğiz,” dedi.

“Kayyumla ekonomi yönetilmez” Bazı vatandaşlar ise belediyelere atanan kayyumlara tepki göstererek, yerel gelirlerin başka bölgelere aktarıldığını ve Van’ın hizmetten mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Anka Haber Ajansı