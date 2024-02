Veli Ağbaba: "Her Kesimin Belediye Başkanı Olmayı Hedefliyorum"

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, "Geçtiğimiz günlerde partimin rozetini çıkarttım, Türkiye rozetini taktım. Onunla beraber yola devam edeceğiz. Her kesimin belediye başkanı olmayı hedefliyorum. Her kesimi kucaklayan, her kesime eşit mesafede yaklaşan bir belediye başkanı olacağım. Bunun da sözünü veriyoruz” dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, bugün Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy ile birlikte Malatya’daki seçim çalışmaları kapsamında basın konteynerlerini ziyaret etti. Ağbaba, şunları söyledi:

"HER KESİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

"Umarım Malatya hak ettiği gibi yönetilir. Karşılama programında söylediğim gibi; biz Malatya milliyetçisiyiz. Malatya söz konusu olunca bizim için her şey biter. Malatya’nın her türlü sorununu çözmek, her türlü değerini savunmak bizim görevimiz. Milletvekilliğimiz süresince de bir Malatya milletvekilinin nasıl olması gerektiğini gösterdik. Bir milletvekili, "ilinin milliyetçisiyim" diyorsa karnesine bakmak lazım. Bizim karnemize bakıldığı zaman Türkiye’de, Meclis'te en çok gündeme gelen il Malatya oldu. Malatya’yı en çok gündeme getiren milletvekili de Veli Ağbaba. Ben bu duygularla hareket edeceğim. Geçtiğimiz günlerde partimin rozetini çıkarttım, Türkiye rozetini taktım. Onunla beraber yola devam edeceğiz. Her kesimin belediye başkanı olmayı hedefliyorum. Her kesimi kucaklayan, her kesime eşit mesafede yaklaşan bir belediye başkanı olacağım. Bunun da sözünü veriyoruz.

"HEM İYİ GÜNDE HEM KÖTÜ GÜNDE MALATYA'DAYDIM"

Malatya’da çözemeyeceğimiz sorun yok. İki yıl yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yaptım. Ardından partide çeşitli görevlerde bulundum. Bir tecrübemiz var. Malatya, Türkiye ve devletle ilgili bir tecrübemiz var. 12 yıllık milletvekilliği döneminde birçok komisyonda yer aldım. Belediyeye nasıl kaynak bulunur, nasıl kaynak aktarılır hepsini iyi biliyorum. Ayrıca Malatya için çok ciddi projelerimiz var. Önümüzdeki hafta tanıtım toplantısı ile bu projeleri kamuoyuna duyuracağız. Kaynağı nereden bulacağız, parayı nereden bulacağız bütün bunları paylaşacağız. Malatya’yı yönetme konusunda iddialıyız. Ben hem iyi hem de kötü gününde Malatya’da olan biriyim. Pandemide Malatya’daydım. Depremin ilk anından itibaren Malatya’da oldum. Malatyalıların neye ihtiyacı varsa elimden geldiğince gidermeye çalıştım. Depremde 8 gün ayakkabımı bile çıkarmadım. Deprem boyunca hiçbir gün Malatya’yı terk etmedim. Malatya’nın sesi duyulmuyordu, yaşanan büyük yıkımı Türkiye’ye duyurdum. Umarım Malatyalılar bunu görürler.

"MALATYA’YI ESKİ COŞKULU GÜNLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Benim evim Malatya’da. Ailemin mezarı Malatya’da. Burada doğdum, büyüdüm ve yaşadım. Burada da yaşamaya devam edeceğim. Malatya’nın öz evladıyım. Bunu herkesin bilmesi ve görmesi lazım. Sokağını, mahallesini, köyünü, mezrasını iyi bildiğim Malatya’yı en iyi şekilde yöneteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Malatya’yı eskisi gibi coşkulu günlerine kavuşturacağız."

Anka Haber Ajansı