Veli Ağbaba'dan "Bolu Kartalkaya" Açıklaması: "Bu Suçun En Büyük Sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır"

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bolu'daki yangın felaketine ilişkin olarak, "Bu suçun en büyük sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Çünkü tek adam sistemindeki her şeye karar veren bir tek kişi var ve sorumluluk almıyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaş zammını içeren torba yasa görüşmelerinde Mecliste konuştu. Ağbaba, emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçinemediğini, esnafın kepenk kapattığını, Türkiye'de yaşamanın tesadüflere bağlı olduğunu belirterek, "Belki son yılların en büyük felaketinde çok yakıcı bir şekilde 78 evladımız, kardeşimiz göz göre göre cayır cayır yandı. Türkiye ayakta ancak maalesef ne Cumhurbaşkanı'nın ne bakanların ihmali tartışılıyor, bakanlar birbirini suçluyor, Cumhurbaşkanı, sanki ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi insanlara laf söylüyor. Hepimiz biliyoruz ki bu suçun kaynağı, bu suçun en büyük sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Çünkü tek adam sistemindeki her şeye karar veren bir tek kişi var ve sorumluluk almıyor. Bu yangınları, Türkiye'deki hukuksuzları ortaya çıkarmaya çalışan Halk TV'ye bir operasyon yapılıyor. Bir tarafta 78 kişi yanmış, bu unutturulmaya çalışılıyor, diğer yandan da sadece meslekleri gazetecilik olan gazetecileri gözdağı vererek gözaltına alıyor. Vallahi ayıptır, günahtır ve bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum" diye konuştu. Ağbaba, şunları kaydetti:

"AKP'nin kötü yönetimini eleştiren herkes tutuklanıyor"

"AKP'nin kötü yönetimi sayesinde ekonomik, siyasal ve toplumsal bir krizi yaşıyoruz hep beraber. Bununla ilgili çalışmak yerine bu krizi konuşan herkesi gözaltına almaya çalışıyor. Son iki haftada İstanbul'un 3 kez seçilmiş belediye başkanına 2 kez soruşturma açılıyor. Ümit Özdağ tutuklanıyor, bir partinin Genel Başkanı. Ayşe Barım, önce tekelleşme iddiasıyla gözaltına alınıyor, sonra Gezi'den suç uydurarak tutuklanıyor. Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Rıza Akpolat, Cem Aydın, Şirin Payzın, Serhan Asker, Barış Pehlivan, Seda Selek, Suat Toktaş, Kürşad Oğuz... Maalesef toplum susturulmaya çalışılıyor.

"Bu ülke bir diktatörlük altında susturulmaya çalışılıyor"

Bir siyasi partinin Genel Başkanı'na, gazetecilere, sanatçılara operasyon yapılıyor. Bu ülke bir diktatörlük altında susturulmaya çalışılıyor. Gerçeği hiç unutmayalım: Bakın, Tuncay Özkan oradan bizi dinliyor. Bir FETÖ-AKP ortaklığı vardı biliyorsunuz. Aslında AKP o zamanki deyimiyle FETÖ'nün çırağıydı; şimdi bakıldığında, bugüne bakıldığında çırak ustayı geçmiş durumda. Bugün yine Tuncay Özkan'ın söylediği bir söz var: "Bu operasyon Ergenekon operasyonlarının sekizinci dalgası olsa desek yeridir." Eski ustanız FETÖ'den kopya çekerek yargı eliyle bütün toplumu susturmaya, korkutmaya çalışıyorsunuz. Unutmayın, ayarını bozduğunuz kantar bir gün gelir sizi tartar.

On iki yıl öncesine dayanarak uyduruk delillerle insanları Gezi nedeniyle cezaevine atıyorlar. Eğer on iki yıl öncesine bakılırsa, örneğin 2013'e bakılırsa, 2012'ye bakılırsa, 2011'e bakılırsa bakın, FETÖ'yle ilgili bir araştırma yapılsa vallahi AKP grubunda milletvekili sayısı oldukça azalır. Eğer FETÖ'yle ilgili siyasetçi ararsanız, siyasetçiyle ilgili bir operasyon yaparsanız AK Parti'de siyasetçi kalmaz. Çünkü bu iş birliğiyle Türkiye'yi geçmişte terbiye etmeye çalıştınız, bunun bedelini Türkiye acı bir şekilde 15 Temmuzda ödedi ama hâlâ akıllanmadınız. On iki yıl önce bir Gezi davasından hâlâ darbe üretmeye çalışmak vallahi şizofrenik bir siyaset anlayışıdır, bunu yapanlar şizofrendir. Şizofren hakaret olur ama böyle bir şey olur mu ya?"

"Emekliler çıkın sokağa, korkmayın"

Ağbaba, emeklilerin yaşadığı sorunları da dile getirdi. Emeklilere sokağa çıkma çağrısında bulunan Ağbaba, "Buradan emeklilere sesleniyorum. Çıkın sokağa; bunlar ne yapacak, idam mı edecekler sizi? Korkmayın, zaten öldürmüşler sizi. Emekli dernekleri, çıkın sokağa; emekliler, çıkın sokağa. Emekli ceket alamıyor, gömlek alamıyor, ayakkabı alamıyor. Bir emeklinin aldığı maaş ne kadar? Kanun geçerse 14 bin 469 lira. Türkiye'de ortalama ev kirası ne kadar? Ankara'da 20 bin lira civarında, Malatya'da kerpiç evler, 15 bin lira. Bir emekli, maaşıyla maalesef kirasını ödeyemiyor. Emeklinin her ay cebinden 25 bin lira çalınıyor, 25 bin lira. 2002'de 8 çeyrek alıyordu, şu anda maalesef aylık 25 bin lira gidiyor. Keşke hiç zam yapmasaydınız, enflasyonu bu hâle getirmeseydiniz emeklinin maaşı 40 bin lira değerinde olacaktı" dedi.

"Niye ölüyor bu insanlar?"

Ağbaba, yanında getirdiği pankarttaki "54 bin 780 ölüm, sıfır istifa" yazısını göstererek, "Burada ne yazıyor? "54.780 ölüm, sıfır istifa." Burada aslında ne yazıyor, biliyor musunuz? "Sıfır istifa" yazmıyor, "arsızlık" yazıyor, "utanmazlık" yazıyor burada. 54 bin 780 kişi felaketlerde ölüyor. Bu, Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz şehidin neredeyse 10 katına yakını. Bakın, Kurtuluş Savaşı'na verdiğimiz şehitten çok daha fazla şehit vermişiz. Savaşta mıyız? Yok, savaşta değiliz. Niye ölüyor bu insanlar? Bu insanlar maalesef ihmalden, iş bilmezlikten, liyakatsizlikten ölmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Allah'tan korkmaz, suçlu sensin"

"İnsanlara yatağında, eceliyle ölmek neredeyse lüks oldu" diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar her yerde ölüyor, otelde tatil yaparken ölüyor, trenle bir yere giderken ölüyor, madende çalışırken ölüyor, sele kapılıp giderken ölüyor, öğrenci yurdunda kalırken ölüyor, yolda yürürken elektrik akımına kapılıyor, Samsun'da TOKİ'yi su basıyor insanlar ölüyor, İstanbul'un göbeğinde, işçi minibüsünde sele kapılan işçiler ölüyor; hâlâ utanma yok. Erzurum'da bir gölette TEDAŞ işçileri saatlerce kurtarılmayı beklerken ölüyor, barajda ölüyor, maalesef 1 tane istifa yok.

Bakın, Çorlu'da bir tren kazası oldu, Sakarya'da tren kazası oldu, bir tek kişi istifa etmedi. Şu otel yangınında; hepimizin yüreği yanıyor, aileler yok olmuş, aileler; hâlâ hikâye anlatıyorlar, hâlâ belediyeyi suçluyorlar, hâlâ bilmem kimi suçluyor. Ya, bu ülkeyi yöneten sensin, Allah'tan korkmaz, suçlu sensin. O ölen çocuklar var ya, ölen çocukların eli iki yakanızda. O ölen bebeklerin var ya, elleri sizin iki yakanızda. Bu oteli yaptıranlara, denetletmeyenlere, yazıklar olsun size. Hâlâ suçluyorsunuz, suçlamak yerine biraz utanın, özür dileyin. Bakın, bir Japon mühendis ne yaptı? Halat koptu diye intihar etti; intihar etmeyin, intihar etmeyin de arkadaşlar, biraz utanın, utanın."

