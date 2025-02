Yargıtay’ın Pınar Gültekin Kararına Chp Manisa’dan Tepki: Kararı Varilde Yaktılar

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosu ile birlikte Yargıtay’ın Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasını protesto etti. CHP heyeti ve baro üyeleri, Yargıtay’ın kararını ‘varilde yakarak’ tepki gösterdi.

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosunu ziyaret ettiler.

CHP heyetinin gündeminde, ise Pınar Gültekin davasında Yargıtay tarafından verilen karar yer aldı. Yargıtay, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarken CHP heyeti ve baro üyeleri karara tepki gösterdi.

CHP heyeti, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay ve avukatlar, Yargıtay kararını, kararı varilde yakarak protesto etti.

Kavaf: “Bu karar, ülkede adalet arayan herkese büyük bir haksızlıktır”

Karara ilişkin CHP heyeti adına açıklamayı yapan Milletvekili Kavaf, şunları söyledi:

“Bugün bir kez daha adaletin nasıl katledildiğine, hukukun nasıl ayaklar altına alındığına şahit olduk. Pınar Gültekin'in hunharca ve vahşice katledildiği bir dosyada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin sanık lehine bozma kararı vermesi, kamu vicdanını derinden yaralamış, kadın cinayetleriyle mücadelede büyük bir hüsran yaratmıştır. Bu karar, hukuki dayanaktan yoksun ve vicdanları kanatan bir karardır. Bir insanın diri diri yakılarak öldürülmesi, canavarca hisle öldürme değilse nedir? Eğer böylesine vahşi bir cinayet dahi bu nitelikli suç kapsamında değerlendirilmiyorsa, yasalar hangi noktada devreye girecektir? Hukukun üstünlüğüne, kadınların yaşam hakkına ve toplumun adalet beklentisine vurulan bu darbe asla kabul edilemez. Bu karar, sadece Pınar Gültekin'in ailesine değil, bu ülkede adalet arayan herkese büyük bir haksızlıktır. Yargıtay'ın bu kararı kadın cinayetleriyle mücadeleye vurulmuş bir darbedir. Bu ülkede kadınlar artık öldükten sonra hak aramak zorunda kalmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için mücadelemiz sürecektir. Kadınların yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

Özalper: “Yargıtay kararını hep birlikte burada yakacağız”

CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise kararı varilde yakarak tepkisini gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Bu Yargıtay kararını hep birlikte burada yakacağız ki bir daha hiçbir kız kardeşimiz yanarak, yakılarak öldürülmesin.”

Malay: “Bu karar ile Pınar Gültekin bir kez daha katledilmiştir”

Manisa Barosu Başkanı Malay ise, Yargıtay kararına karşı TCK hükümlerini işaret ederek şöyle konuştu:

Yargıtay'ın oyçokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu raporuna göre; henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in "canavarca hisle öldürülmediği" şeklindeki tespit ise inanılmazdır. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde, gerekçesinde dahi canavarca hisle öldürme haline örnek olarak kişinin canlı yakılması gösterilmişken adli tıp raporuna göre; diri diri yakıldığı tespit edilen Pınar Gültekin'in ölümünün canavarca hisse gerçekleşmediğini söylemek, son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu karar ile Pınar Gültekin bir kez daha katledilmiştir. Her gün bir kadın cinayeti haberi duymaktan sıkılmışken bir de katilleri daha da cesaretlendiren bir kararla karşı karşıyayız. Hiçbir kurum ve kuruluş hiçbir kadının yaşamı üzerinde böyle bir tahakküm oluşturmamalı. Yargıtay'da bu kararı alan hakimlerden canavarca hissin nasıl olacağını tarif etmelerini istiyoruz. Bu teşvik anlayışının bir an önce sonlanmasını umuyoruz. Kadınları koruyan değil, failleri aklayan bu adaletsiz kararı kabul etmiyoruz. Biz her gün katledilen kadınlar için adalet ararken yargıyı da aynı hassasiyetle adaleti sağlamaya davet ediyoruz."

Bakırlıoğlu: “Olacak iş değil!”

Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, karara ilişkin şunları kaydetti:

"İnsan ürperiyor. Nasıl böyle bir karar verilebilir! Biz burada temsili olarak kağıt yakarken bile insanın vicdanı mahvoluyor. Bu şekilde diri diri bir kadın yakılmış ve Yargıtay bu kararı bozuyor. Olacak iş değil!"

