Yeni Yol Grup Toplantısı... Ali Babacan: “Biz Bu Sanal Kumar Denen Kangrenli Kolu Ülkeden Kesip Atacağız”

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Anadolu’nun, Trakya’nın dört bir yanında evladı için gözyaşı döken, ailesi dağılmaya yüz tutmuş tüm annelere, babalara söz veriyorum; biz bu sanal kumar denen kangrenli kolu ülkeden kesip atacağız. Biz bu bahsi kapatacağız. Ülkeyi bu sanal kumar denen bataklıktan kurtaracağız" dedi.

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, Türkiye'nin çok önemli bir sorunundan, yasa dışı bahis ve sanal kumar sorunundan bahsetmek istediğini belirterek, birkaç gün önce Eyüpsultan’da rastaladığı bir anneye, "Ben bu sorunu dilimden düşürmeyeceğim" diye söz verdiğini aktardı.

Gözlemecide çalışarak kazandığı parayı çocuğuna harcayan bu annenin, sanal kumardan dert yandığını ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Sanal kumarın tepesindekiler, yarınından ümit kalmamış gençlerin banka hesaplarını para karşılığı kullanarak işlem yapıyorlar. Her ay 18 yaşının üstünde, özellikle üniversite öğrencilerine diyorlar ki; ‘sen git banka hesabı aç, bu parayı da al, şifresini bana ver, gerisine karışma’. Sonuç ortada; hapse giren bir evlat, üzüntüden perişan bir anne. Bu anne tek bir örnek değil. Bir başka örnek; 8 Mart’ta ziyaret ettiğim bir tekstil atölyesinde çalışan bir kadının oğlu. Anne perişan, çünkü oğlunun oynadığı sanal kumar yüzünden aile iki apartman dairesini kaybetmiş. Aynı tekstil atölyesinde bir başka kadının da yeğeni sanal kumara bulaşmış. Yetmiyor, bitmiyor. 30-40 kişilik küçük bir grup, aynı grupta üçüncü vaka. Bir çalışan anlatıyor; ‘oğlumun arkadaşı sanal kumara bulaştı ve sonunda canına kıydı’ diyor. Bu işin boyutunu rakamlarla anlamamıza yardımcı olacak bir vaka daha anlatmak istiyorum. Bizim avukatlık yapan bir il başkanımızın baktığı bir dava dosyasından bazı rakamlar vermek istiyorum. Tek bir kumar sitesinde bugüne toplam işlem büyüklüğü 272 milyar lira. Yani bugünkü döviz kurundan çevirdiğinizde 7 milyar dolar ediyor. 7 milyar dolar dönüyor tek bir kumar sitesinden. Bu davada kumar mağduru kaç kişi var henüz bilmiyoruz. Ama aynı dosyada tam bin 657 tane şüpheli var. Yazık değil mi bu gençlere, bu ailelere."

"Vatandaş neler çekiyor, millet neler yaşıyor umrunda değil"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin yasa dışı kumar ve bahisle mücadele ettiğini söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bir de bu işin yasalı var. Sayın Erdoğan’ın bizzat izin vererek oynattığı yasal sanal bahis kumar siteleri var. Oynayanlar açısından bunlar fark etmiyor. Hükümet, yasa dışı olanla mücadele ettiğini söylüyor. Bu sanal kumar denen illet gerçekten insanların bildiği bir şey. Anneler biliyor, toplum biliyor, herkes görüyor, duyuyor. Ama duymayan bir kişi var; Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaş neler çekiyor, millet neler yaşıyor umrunda değil. Yasa dışı kumarla mücadeleden bahsediyor ama kendi eliyle imza ederek verdiği lisansın sonucu oynatılan sanal kumardan hiç bahsetmiyor. Bir yandan Diyanet, hutbelerde, sanal bahis ve kumarın toplumumuza verdiği zararlardan bahsediyor ama öte yandan ülkenin Cumhurbaşkanı bizzat izin verdiği lisansla oynatılan bahis ve kumara göz yumuyor. Bu yeni, daha önce böyle bir şey yoktu. Bu ülkede kumarhaneler 1998’de kapatıldı. Ama 1998’de kumarhane açmanın yasaklandığı bir ülkede, ülkenin Cumhurbaşkanı her vatandaşımızın cebine bir kumarhane açtı. Yüzlerce kumar makinesi var her cep telefonunun içinde. Biz milletin yanındayız, arkasındayız. Ben buaradan Eyüpsultan’daki o anneye, tekstil atölyesindeki kardeşlerime söz veriyorum; Anadolu’nun, Trakya’nın dört bir yanında evladı için gözyaşı döken, ailesi dağılmaya yüz tutmuş tüm annelere, babalara söz veriyorum. Biz bu sanal kumar denen kangrenli kolu ülkeden kesip atacağız. Biz bu bahsi kapatacağız. Ülkeyi bu sanal kumar denen bataklıktan kurtaracağız."

“5 milyon gencimizin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız”

Gençliğine güvenmeyen bir ülkenin, geleceğini inşa edemeyeceğini, gençlerin özgürce yaşadığı, eşit temsil edildiği ve insanca geçinebildiği bir ülke için yola çıktıklarını belirten Ali Babacan, "Çünkü gençler yalnızca yarının liderleri değil, bugünün de ortaklarıdır. Pazartesi günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, bir yandan da yaklaşık 5 milyon gencimizin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Bu ne demek? Şu anda Türkiye’de gençlerimizin yaklaşık yüzde 26’sının ne eğitimde ne de işte olduğu demek. Peki niye bu kadar çok ev genci var Türkiye’de? İş bulmak, istihdam sağlamak öncelikle ekonominin büyümesiyle mümkündür. Ancak burada çok basit bir denklem var. Hukuk yoksa güven olmaz, güven olmazsa yatırım olmaz, yatırım olmazsa da istihdam olmaz. Yani denklemin başında hukuk var. Hukuk olmadıktan sonra bu ülkenin ekonomisi büyümez, yeni istihdam yolları açılmaz. İktidardakiler duysun; ülkeyi getirdiğiniz yer bu" şeklinde konuştu.

“Bundan sonra açılan bu yolda önde yürümesi gereken Cumhurbaşkanı’dır”

Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından sürece ilişkin de değerlendirme yaptı. DEVA Partisi’ni kurdukları günden beri terör sorununu dile getirdiklerini belirten Babacan, şunları söyledi:

"Ülkemizde terör sorunu vardır, ülkemizde hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar vardır. Ancak bu iki sorun ayrı ayrı hatlarda çözülmelidir. Kendi vatandaşlarımzıın hak ve özgürlükleri asla hiçbir konuyla pazarlık meselesi yapılmamalıdır. Kuşkusuz bu iki hattın saatli bir şekilde yürümesi, bizim 1 Ekim sürecinde görmek istediğimiz bir tablo. Eğer çözüm diyorsak, bu çözümün meşru, demokratik siyaset zemininde aranması gerekiyor. En önemli konu da eğer yapılanların ve yapılacakların doğru olduğuna inanıyorsa, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bizzat bu süreci sahiplenmesi ve toplumu doğrudan kendisinin bilgilendirmesi gerekir. Madem bu işi MİT Başkanlığı yönetiyor, madem İbrahim Kalın’ın koordine ettiği bir süreç, bundan sonra açılan bu yolda önde yürümesi gereken Cumhurbaşkanı’dır. Bu kadar önemli bir meselede, işin uygulaması belirleyici olacaktır. Şu ana kadar DEM Parti, yani bir muhalefet partisi, muhalefeti bilgilendirerek geldi bugüne kadar. Bu işin madem öncülüğünü hükümet üstleniyor, bilgilendirmenin de hükümet tarafından yapılması lazım. Ortada karmakarışık bir bulmaca var. Kimse resmin tamamını göremiyor."

“Her 5 öğrenciden birisi, parası olmadığı için öğün atlıyor, aç kalıyor”

Babacan, Sağlık Bakanlığı’nın bazı kentlerde sokaklara teraziler kurarak insanları tartması, bilgilendirmesi ve diyetisyenlere yönlendirme uygulamasına ilişkin de şöyle konuştu:

“Muhakkak ki vatandaşlarımız sağlığı hepimiz için önemli. Fakat madem öyle, biz diyoruz ki iş burada kalmasın. Madem vatandaşlarımızın sağlığıyla bu kadar ilgilisiniz, bu işin devamını da getirin. Gençler protein alamıyor, ailelerin evlerine et girmiyor. OECD rakamları ortada; her 5 öğrenciden birisi, parası olmadığı için öğün atlıyor, aç kalıyor. Siz asıl bununla mücadele edin.

“Sadece sokaktaki kilolu vatandaşlara değil, evine et girmeyen çocuklarla da biraz ilgilenin”

Bir başka gerçek; TÜİK verilerine göre çocuklar arasında düzenli et, tavuk, balık tüketebilenlerin oranı sadece yüzde 13. Yani her 100 çocuktan sadece 13’ü düzenli oılarak et, tavuk ve balık yiyebiliyor bu ülkede. İktidardakilere seslenmek istiyorum; sadece sokaktaki kilolu vatandaşlara değil, evine et girmeyen çocuklarla da biraz ilgilenin. Mesele fiyatlarla bitmiyor. Sağlıklı gıdaya erişim de Türkiye için büyük bir sorun. Pestisit diye bir sorun var. Yani tarımda toksik kimyasal maddelerin kullanılması ve bu maddelerin ürünlerde kalıp çevreye yayılması. Türkiye’den ihraç edilen meyve ve sebzeler, pestisitler sebebiyle Avrupa gümrüklerinden çevrildiğinde ancakl gündemimize geldi. Yoksa duymamıştık. Bir devletin asıl görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Buradan hükümete çağrım; kapsamlı bir mücadele planı ile derhal bu soruna el atın ve vatandaşımızın sağlığını doğrudan etkileyen bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarın."

Anka Haber Ajansı