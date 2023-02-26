Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi. ''Kader deyip bilimle dalga geçmeyin!''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün de katıldığı İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu'nda, beklenen büyük İstanbul depremi için açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstanbul'da yeni bir döneme adım atılacağını söyleyerek "Önümüzdeki günlerde, 3-4 gün içinde yol haritamızı açıklayacağım. Vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim." ifadelerine yer verdi.

KADER AÇIKLAMASINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

Merkezi İdare, yerel idare, akademi, stk demeksizin güçlerimizi birleştirip aklın bilimin yolunda ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Onun için bunu kader diye tarifleyip akıl ve bilimle dalga geçmeyelim.

Çağrılarda bulundum. Biz her kurumla her ortamda koşulsuz şartsız omuz omuza çalışmak istiyoruz dedim ve demeye devam edeceğim.