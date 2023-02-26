Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi. ''Kader deyip bilimle dalga geçmeyin!''

Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi. ''Kader deyip bilimle dalga geçmeyin!''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün de katıldığı İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu'nda, beklenen büyük İstanbul depremi için açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstanbul'da yeni bir döneme adım atılacağını söyleyerek "Önümüzdeki günlerde, 3-4 gün içinde yol haritamızı açıklayacağım. Vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim." ifadelerine yer verdi.

KADER AÇIKLAMASINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

Merkezi İdare, yerel idare, akademi, stk demeksizin güçlerimizi birleştirip aklın bilimin yolunda ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Onun için bunu kader diye tarifleyip akıl ve bilimle dalga geçmeyelim.

Çağrılarda bulundum. Biz her kurumla her ortamda koşulsuz şartsız omuz omuza çalışmak istiyoruz dedim ve demeye devam edeceğim.

Siyaset
Hande Fırat'tan çok konuşulacak 'seçim takvimi' açıklaması! Hande Fırat ne biliyor?
Hande Fırat'tan çok konuşulacak 'seçim takvimi' açıklaması! Hande Fırat ne biliyor?
Akşener'in 'Kazanacak aday' açıklamasına bir tepki de Sırrı Süreyya Önder'den geldi: O zaman git ona çalış...
Akşener'in 'Kazanacak aday' açıklamasına bir tepki de Sırrı Süreyya Önder'den geldi: O zaman git ona çalış...
Financial Times'tan dikkat çeken yazı: 'Deprem, Erdoğan'ın siyasi çöküşüne katkı sağladı'
Financial Times'tan dikkat çeken yazı: 'Deprem, Erdoğan'ın siyasi çöküşüne katkı sağladı'
Kahramanmaraş depremi AKP'yi vurdu! Anket sonuçlarında şok dalgalanma...
Kahramanmaraş depremi AKP'yi vurdu! Anket sonuçlarında şok dalgalanma...
ORC'den deprem sonrası ilk anket! Cumhur İttifakı'na iki büyük ilden büyük şok...
ORC'den deprem sonrası ilk anket! Cumhur İttifakı'na iki büyük ilden büyük şok...
Akşener'den adaylık açıklaması. Seçimin yapılması gereken tarihi de açıkladı
Akşener'den adaylık açıklaması. Seçimin yapılması gereken tarihi de açıkladı
Altılı masanın 'seçim' çığırtkanlığına Ahmet Hakan'dan kapak: Adayınız nerede, adayınız?
Altılı masanın 'seçim' çığırtkanlığına Ahmet Hakan'dan kapak: Adayınız nerede, adayınız?