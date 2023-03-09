Tiyatro oyununu engellemek istemişti! Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e geç kalınmış 'özür'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili olduğu dönemde, oyuncu Berna Laçin'i sosyal medyadan hedef alarak, tiyatro oyununu engellemeye çalışan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, özür mesajı yayınladı.

MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.

Laçin'in paylaşımını alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum, özür dilerim" dedi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr