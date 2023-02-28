Mansur Yavaş, deprem bölgesinde yaşanan skandalları anlattı! Duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FOX TV canlı yayınına katılarak büyük Kahramanmaraş depreminin ilk gününden son gününe kadar yaşadıkları olumsuzlukları tüm gerçekliğiyle anlattı. Yavaş, depremin ilk gününde Kızılay'ın kendilerine çadır vermediklerini ve bu yüzden deprem bölgesine boş tırlar ile gittiklerini söylerken, enkaz çalışmalarında çıkan kavgalara da dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün akşam Habertürk ve bu sabah FOX TV’de canlı yayına katılarak deprem bölgesindeki çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgede yürüttükleri arama kurtarma faaliyetleri sırasında engellendiklerini ve kavga çıktığını söyleyen Yavaş, “Biz çıkardık’ moduna giriyorlar. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım” dedi.

ABB’nin Kızılay’dan çadır almadıklarını belirten Yavaş, “Depremin birinci günü AFAD toplantısı yapıyoruz sabah 06.00’da. Toplantıda Kızılay da var. 35 tane kamyonumuz Hatay’a gidiyor. Giderken kamyonlar boş gitmesin, en azından Kızılay’ın çadırını gönderelim dedik. “Çok iyi düşünmüşsünüz” dediler bir daha da kendilerinden dönüş almadık. 5 tane kamyonu bu iş için beklettik. Daha sonra maalesef 1-2 saat sonra boş gitti bu kamyonlar.” diye konuştu.

Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Ellerinde çadır varsa çok daha çabuk Hatay’a götürmüş olacaktık. Kamyonlarımız boş gidinceye kadar götürürdük. Kızılay’ın ya da AFAD’ın elinde 150-200 bin çadırın hazır olması gerekir. Bunu da belediyeler vasıtasıyla çok çabuk ulaştırabilirlerdi. Hatay’da inanılmaz çadır talebi vardı, hala var. Kahramanmaraş’ta da çadır talebi var. Çadırkentler kuruluyor. Ama bu çadırkentlerin ne kadar devam edeceği konusunda tereddüt var. İnsanlar evlerinin yakınında bulunmak istiyor. Şu anda söz verdiğimiz ve telefon numarasını alıp temin ettikçe yerine ulaştıracağımız Kahramanmaraş’taki çadır sayısı 2 bini geçmiş durumda. Kırsalda yaşayan insan çadırkentte yaşayamaz. Hatay’da canhıraş şekilde insanlar çadır bekliyor. Ben şunu bekliyordum, Kızılay ve AFAD kuruluş varsa, zaten her zaman ellerinde bulunduruyor olmalıdır diye düşünüyorum.''

“İlk Giden Ekip Bizim Ekibimiz”

''Evdeydim, televizyonu açtım, 7 şiddetinde olduğumu duyar duymaz belediyeyi aradım. Sabah 05.00 gibi sayın valimiz aradı. Neler yapabileceğimizi konuşmaya çalıştık. Ekipmanların hazırlanması yarım saati geçmişti. Daha sonra yapılan görüşmelerde bir grubu havaalanına gönderdik. Bu arada bir grup iş makinasını Hatay’a yönlendirdik. Uçak sanıyorum 11.00’de kalkmış. Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a geçmiş. Uçakta yer yok denince 100 kişilik personel 30 araçla yola çıktılar. Önce Osmaniye’ye gideceksiniz dediler, daha sonra Kahramanmaraş’a gitmeleri söylendi, burada 2 saatlik yol kaybı oldu. O günlerde Niğde Otoyolu kar nedeniyle geçit vermiyordu. İlk ekibimiz Trabzon Caddesi’nde görevlendirildi. Trabzon Caddesi’ne ilk giden ekip bizim ekibimiz.

Vatandaşlara bunları mutlaka duyuracağız, duysunlar, insanlar olaya nasıl bakıyorlar, nasıl davranıyorlar. Yöneticilerin bu şekilde isteksiz olmalarına inanamıyorum. Kızılay’a anlattım, boş gidiyor kamyonlarımız. Cevap yok, dönmüyorlar. Halbuki biz orada kendi reklamımız yapılsın demiyoruz. Elbette orada üniforma görülmesi oradaki görev yapan insanlara şevk veriyor. Oraya giden 3 bin 700 personelimizin birçoğu gönüllü ve istekleri üzerine gidiyor. Bu insanların şevkini kırmamak lazım.

“Biz Çıkardık Moduna Giriyorlar”

''Her yerde yaşanan başka bu tip görüntüler var. Enkaz çalışmaları var, inşallah onları yayınlarız. Daha önceki depremde polis jopuyla alındılar oradan ‘çabuk terk edin’ diye. ‘Biz çıkardık’ moduna giriyorlar.

Enkaza gelen sağlıkçılara kimse bir şey diyemez ama başka üniformalılar gelince yanlış oluyor. Resmen arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım. Bizim ekiplerimiz Hatay’da bir sürü iş makinalarımız gitmişti. Hava alanındaki molozları kaldırılmasını istemişler. Bizimkiler molozları kaldırıyorlar. Biz de tweet attık, Hatay Havalimanı’nın açılması çalışmalarına başlattı, ekiplerimiz hava alanı molozlarını temizliyor, diye. Bunun üzerine İGA isimli şirket, biz Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz, temizliyoruz diye tweet atıyor ve bizim belediye logolarını göstermiyor. Bunun üzerine tartışma başladı.”

Kaynak: indigodergisi.com