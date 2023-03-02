'Yeter, söz milletindir' diyerek iktidara gelmişti! İşte AKP'nin yeni seçim sloganı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın10 Mart Cuma günü seçim kararını açıklayacağını ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının kesinleştiğini iddia eden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yeni seçim sloganının da belli olduğunu ifade etti.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Demokrat Parti 14 Mayıs 1950’de yapılan ilk serbest seçimde, 'Yeter, söz milletindir' diyerek iktidara gelmişti. AK Parti’nin de 14 Mayıs seçimlerine bu sloganla gireceği tartışılmıştı. AK Parti bu sloganı da kullanacak. Ama asıl slogan bu olmayacak. Ayrıca depremle birlikte seçim kampanyasıyla ilgili hazırlıklar tamamen değişti. Çünkü Türkiye’nin gündemi değişti. Buradan AK Parti’nin seçim kampanyasını tamamen deprem üzerine kuracağı sonucu da çıkarılmasın.

Deprem nedeniyle kentsel dönüşüm kampanyanın önemli ayağını oluşturacak. Ama kitlelere umut ve heyecan verecek bir kampanyaya ihtiyaç var. AK Parti’nin seçim kampanyasını yürüten Ertan Aydın ve ekibi yoğun bir çalışma içinde. Erdoğan aslında dünkü grup konuşmasında seçim kampanyasının yeni sloganına ilişkin bir tüyo verdi, 'Türkiye için hemen şimdi' dedi."

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr