İYİ Parti'den '5'li Masa'ya sert eleştiri: Kılıçdaroğlu'nu aday yapma masası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında oy çoğunluğu sağlanması üzerine Altılı Masa'dan son sürat ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyeleriyle acil toplantı yaptı. Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan İYİ Partili Erhan Usta, 5'li Masa'yı sert sözlerle eleştirdi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan başdanışmanları, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında partinin Genel Merkez ek binasında toplandı. Parti’den toplantı görüntüleri paylaşıldı.

HaberTürk'ün aktardığına göre saat 19:00'da toplantı sona erdi. Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. İYİ Partili Dervişoğlu, Akşener'in 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısına katılmayacağı aktardı.

İYİ Partili Erhan Usta, "Kapının açık olmadığını düşünüyoruz. 5'li Masa, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için bir araya gelmiştir" dedi.

Kaynak: medyafaresi.com