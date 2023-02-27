Mansur Yavaş'tan şok açıklama! Arama kurtarma çalışmalarında kavga çıktı

Mansur Yavaş, deprem bölgelerinde yürüttükleri arama kurtarma faaliyetleri sırasında engellendiklerini ve bu nedenle kavga çıktığını söyledi, "Görüntüleri var elimde, bunları sonra paylaşalım" açıklamasında bulundu. Habertürk sunucusu da Yavaş'ın açıklamaları sonrası şoka girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin deprem bölgelerindeki çalışmalarında yaşadıkları zorlukları anlattı, "Engelleme yok ama gönülsüzlük, isteksizlik var. 'Bu belediyeler görünmesin' şeklinde isteksizlik var. Yöneticilerin bu şekilde isteksiz olmalarına inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede yürüttükleri arama kurtarma faaliyetleri sırasında engellendiklerini ve kavga çıktığını söyleyen Yavaş, "Biz çıkardık' moduna giriyorlar. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım" dedi.



Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarda bulundu.

ELİMDE GÖRÜNTÜLER VAR:

Enkaza gelen sağlıkçılara kimse bir şey diyemez ama başka üniformalılar gelince yanlış oluyor. Resmen arama kurtarma çalışmaları esnasında kavga çıktı. Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım. Bizim ekiplerimiz Hatay'da bir sürü iş makinalarımız gitmişti. Hava alanındaki molozları kaldırılmasını istemişler. Bizimkiler molozları kaldırıyorlar. Biz de tweet attık, Hatay Havalimanı'nın açılması çalışmalarına başlattı, ekiplerimiz hava alanı molozlarını temizliyor, diye. Bunun üzerine İGA isimli şirket, biz Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz, temizliyoruz diye tweet atıyor ve bizim belediye logolarını göstermiyor. Bunun üzerine tartışma başladı.