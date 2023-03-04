Sivas Bağımsız Milletvekili adayı Sadık Şimşek: Muhalefet umut olamayacağını gösterdi

Sivas Bağımsız Milletvekili aday adayı Sadık Şimşek, yaptığı açıklamada ''Altılı masa umut olamayacağını gösterdi'' ifadelerine yer verdi.

Şimşek açıklamasında şunları söyledi;

Muhalefetin millet diye bir derdi yoktur. İktidar karşısında bu muhalefetin başarı şansı zaten yoktu. Akşener'in masadan kalkmasıyla da sıfıra indi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan bir seçim kazanma ustasıdır. Karşısındaki isim ise kaybetmesiyle ünlüdür.

Türkiye, kritik bir dönemden geçiyor. Kendi partisinin tabanında dahi istenmeyen birisi ülkeye umut olamaz. Geçte olsa sayın Meral Akşener milletin sesine kulak vermiş ve derdi millet olmayan bu masadan ayrılmıştır. Çokta iyi yapmıştır.

VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek, youtube kanalında bir video yayınladı ve altılı masadaki krizin perde arkasını paylaştı.

İşte o video