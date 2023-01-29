Haftalarca bayatlamayan ve puf puf kabaran Mayasız Poğaça tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

Kahvaltı ve annelerimizin meşhur 'altın günleri'nin olmazsa olmazı bir poğaça tarifimiz var. Haftalarca bayatlamıyor ve puf puf kabarıyor. İşte kısa sürede hazırlanan pratik Mayasız Poğaça tarifi...