Haftalarca bayatlamayan ve puf puf kabaran Mayasız Poğaça tarifi! Yemeye doyamayacaksınız
Kahvaltı ve annelerimizin meşhur 'altın günleri'nin olmazsa olmazı bir poğaça tarifimiz var. Haftalarca bayatlamıyor ve puf puf kabarıyor. İşte kısa sürede hazırlanan pratik Mayasız Poğaça tarifi...
Kolay poğaça tarifi mayasız olarak hazırlandı tadı damak çatlattı! Mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır diyenler için en kolay reçeteyi hazırladık, buyursunlar.
Mayasız Poğaça Tarifi İçin Malzemeler
- 4 su bardağı un
- Bir çay bardağı sıvı yağ
- Bir su bardağı süt
- Bir yumurta
- Bir tatlı kaşığı tuz
- Bir tatlı kaşığı toz şeker
- Bir paket kabartma tozu
İç harcı için:
- Bir kase ufalanmış beyaz peynir
- Bir avuç kıyılmış taze maydanoz
Üzeri için:
- Bir adet çırpılmış yumurta sarısı
- Çörek otu
Mayasız Yumuşak Poğaça Tarifi Yapılışı
- Bayatlamayan mayasız poğaça tarifi için derin bir kabın içinde un hariç kalan tüm malzemeleri karıştırın.
- Malzemeleri karıştırdıktan sonra kabın içine yavaş yavaş unu ekleyin ve malzemeleri yoğurun.
- Poğaça hamurunu hazır hale getirdikten sonra üzerini streç film ile sarın ve yaklaşık 25 dakika kadar bu şekilde dinlendirin.
- Bir kase içinde peyniri ve maydanozu harmanlayın. İç harcınız hazır...
- 25 dakika sonra sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
- Yuvarladığınız hamurları yarım ay şeklinde merdane yardımıyla açın. Hazırladığınız peynirli harçtan bir miktar hamurun ortasına koyun.
- Hamuru kapatın ve ağız kısmını dilerseniz bardağın ağız kısmıyla dilerseniz de çatalla bastırın.
- Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve dilerseniz çörek otu veya susam serpiştirin.
- Fırın tepsisine poğaçaları dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Ağızda Dağılan Kıyır Kıyır Mayasız Poğaça Tarifi İpuçları
Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.