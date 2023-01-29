Pratik ve lezzetli bir börek tarifi arayanlar buraya! Krep Böreği tarifi...

Pratik ve lezzetli bir börek tarifi arayanlar buraya! Krep Böreği tarifi...

Hafta sonu kahvaltının vazgeçilmezi 7'den 70'e herkesin sevgili krepten hazırlanan harika bir börek tarifi var. Üstelik pratik ve doyurucu. İşte Krep Böreği tarifi...

Krep tarifinin püf noktalarını paylaşıp tül inceliğinde hazırladığımız krepleri kıymalı, lor peynirli ve jambonlu harçlarla bir araya getirip krep böreği haline getiriyoruz. İçerisinde eriyen peynirler sayesinde nefis bir kahvaltılığa dönüşen krepleri sıcağı sıcağına servis ediyoruz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

İçi için:

  • 1 su bardağı kaşar peyniri
  • 10 dilim jambon
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 1/4 demet doğranmış maydanoz
  • 4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma

Püf Noktası:

Krep karışımını pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Az miktarda sıvı yağla yağladığınız krep tavasının fazla yağını kağıt havlu yardımıyla alın.

Pişirme Önerisi:

Krep böreklerini arzu ettiğiniz iç harçlarla hazırlayabilirsiniz.

Yapılışı:

Yumurtaları derin bir karıştırma kabına alın. Süt, un ve tuzu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yanmaz yapışmaz tabanlı krep tavasını az miktarda ayçiçek yağıyla yağlayıp fazlasını alın.

Kaşar peynirini rendeleyin, jambon dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin.

Kıymayı arzu ettiğiniz baharatlar ve kuru soğan ilavesiyle kavurup bir kenarda dinlendirin.

Hazırladığınız krep hamurunu küçük bir kepçe yardımıyla yağlanmış krep tavasına döküp yayın. Kısık ateşte, hafif bir renk alana kadar alt üst ederek pişirin.

Kesme tahtasına aldığınız kreplerin birine kavrulmuş kıyma ve rendelenmiş kaşar peyniri, birine lor peyniri ve doğranmış maydanoz bir diğerine de doğranmış jambon ve kaşar peyniri ekledikten sonra kapatıp alt üst ederek pişirin.

Ocaktan aldığınız pratik krep böreklerini sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Kaynak: mynet.com

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