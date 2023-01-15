Patlıcan böyle kızartılırsa yağ çekmiyormuş! Asla yağ çekmeyen patlıcan pişirme tekniği

Patlıcan yemeği yaparken veya patlıcan kızartması yaparken en çok canımızı sıkan şey patlıcanın yağ çekmesidir.

Ancak usta aşçıların uyguladığı bazı teknikler sayesinde patlıcanların yağ çekmesini durdurmak mümkün.

Eğer pişirdiğiniz patlıcan yağ çekiyorsa şimdi sizlerle paylaşacağımız tüyolar sayesinde artık patlıcanlarınız yağ çekmeyecek.

Ulusalpost.com'da paylaşılan bir içerikte; Yağ çekmeyen patlıcanların sırrı paylaşıldı. İşte patlıcanla ilgili bilmeniz gerekenler;

Patlıcan kızartması en sevilen kızarma tarifleri arasında yer alır. Patates kızartmasının yanına da çok yakışır. Ancak çoğu zaman patlıcan kızartması yaparken yağ çekme sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Yağ çekmeyen patlıcan kızartması aslında sanıldığı kadar zor değil.

Vereceğimiz bu püf noktalar sayesinde yapacağınız patlıcan kızartması gerçekten çok daha lezzetli olacak. İşte patlıcan kızartması yaparken bilmeniz gereken her şey!

TUZLU SUDA BEKLETEBİLİRSİNİZ

Patlıcanları soyup yıkayalım. Acısını almak için, soğuk tuzlu su içerisinde bekletelim. Ardından suyu değiştirip tekrar suda bekletelim. Patlıcanları dilimleyip, yeniden tuzlu su içerisine ekleyelim. Bu yöntem sayesinde patlıcanların az yağ çekmesini sağlayabiliriz.

YAĞ SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Ayçiçek yağı kullanmayın. Zeytinyağı ile kızarttığınız patlıcanlar yağ çekmesini önleyecektir. Aynı zamanda daha da lezzetli olacaktır. Ayrıca yağın içerisine biraz sirke eklemeniz de etkili patlıcanların yağ çekmesini önleyecektir.

OCAK AYARINA DİKKAT EDİN

Patlıcan kızartması yaparken ocak ayarı da çok önemlidir. Eğer ocağın altını çok açarsanız fazla yağ çekmesine neden olursunuz. Sonrasında pişen patlıcanları bir havlu kağıt üzerine alırsanız fazla yağın çekmesini bu sayede önlemiş olursunuz.

FIRINDA PİŞİREBİLİRSİNİZ

Patlıcan kızartırken bir yöntem daha var. Fırında pişirmek. Patlıcanları yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Ve patlıcanların üzerine tuz ile birlikte biraz zeytinyağı dökün sonra fırına verin. Böylece patlıcanlarınız daha lezzetli olacak ve yağ içinde kalmayacak.