Rekorlar kırıyordu.. Yalı Çapkını dizisinin başı büyük belada! Rakip geldi

Star TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Yalı Çapkını'' izlenme rekorları kırıyordu. Ancak iddialı diziye iddialı bir rakip geldi. Reytingler alt üst olmuş durumda

Türkiye'de artık ''Yalı Çapkını'' gerçeği var. İddialı diziler arasında ilk sırada yer alan ''Yalı Çapkını'' dizisi şu günlerde iddialı bir rakiple karşı karşıya kalmış durumda.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran ''Yalı Çapkını'' dizisi için artık işler hiçte yolunda gitmeyecek görünüyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yalı Çapkını” dizisinin zirvede olduğu cuma reytinglerine yeni bir dizi daha katıldı. atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi “Ateş Kuşları” listeye çok hızlı bir giriş yaptı. Yalı Çapkını Total’de 13.24, AB’de Ateş Kuşları 8,50 2. sırada, Kızılcık 4.21’le 8. oldu. AB’de ise Yalı Çapkını 9,91 ile birinci, Kızılcık Şerbeti 5.55 ile 2., Ateş Kuşları 5.33’le 3. sırada yer aldı.

ABC1’de ise Yalı Çapkını 11.94’le birinci, Ateş Kuşları 7.04’le 2., Kızılcık Şerbeti 5.85’le 6. oldu. Bozdağ Film reyting sıralamasını paylaşıp “Bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler!” mesajını yayınladı.

YALI ÇAPKINI SALLANTIDA

Öte yandan ''Yalı Çapkını'' dizisi için dizi yorumcuları şu değerlendirmeyi yaptı;

Şimdiye dek izlenme rekorları kıran ''Yalı Çapkını'' artık kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Rakipsiz değiller.

Bu kadar eleştiri almaya devam ederlerse yakında 2. dizi sonrasında da dördüncü dizi bile olabilirler.