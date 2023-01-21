Yalnızca yüksek IQ'lu kişiler 6 saniyede bu resimde neyin yanlış olduğunu anlıyor

Yine ilginç bir IQ testiyle karşınızdayız. Bu resme bakınca yüksek IQ'lu kişiler neyin yanlış olduğunu anında çözebiliyorlar. Beyni iyi çalışan ve görme yeteneği güçlü olan herkes sadece 6 saniye içerisinde testi geçiyor. Hazırsanız başlayalım

Zeka oyunları ve çevrimiçi bulmacalar çözmek, internetin en sevilen eğlencesi haline gelmiş durumda. Bilim insanlarına göre zeka oyunları çözmek, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmenin denenmiş ve test edilmiş bir yoluymuş.

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte de; İlginç bir zeka testi paylaşıldı. Zeki insanların söz konusu testi 6 saniye içerisinde çözdüğü belirtiliyor.

Sözü daha fazla uzatmadan sizleri testle baş başa bırakıyoruz.

Hazırsanız başlayalım;

BU ZEKA OYUNUNDA NEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU BULABİLİR MİSİN?



Bu görsel zeka oyununun yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler tarafından 6 saniye veya daha kısa sürede çözülebileceği söyleniyor. Çözebilir misin?

Bu zeka oyununu çözerek zekanızı ve IQ'nuzu test edin. Bu resimde neyin yanlış olduğunu bulmak için sadece 6 saniyeniz olduğunu unutmayın. Ve senin zamanın şimdi başlıyor. Her şey gönlünce olsun! Biz sana inanıyoruz. Bunu yapabilirsiniz!

Zeka oyunu cevabı hemen aşağıda verilmiştir, ancak bulmacayı çözmeden önce sonuna kadar kaydırmaktan kaçının. Bu bir test değil, eğlenceli bir meydan okumadır, bu yüzden önce kendiniz çözmeye çalışın.

RESİMDEKİ HATA NEDİR?



Saat ilerliyor, Acele etseniz iyi olur. Mantıklı düşünün ve verilen sürede doğru cevabı veremezseniz cesaretiniz kırılmasın. Seni yargılamayacağız.

3… 2… ve 1! Süre doldu millet. Bu beyin bulmacasını çözdün mü? Bunu yaptığınızı içtenlikle umuyoruz, çünkü şimdi cevabı açıklayacağız. Bu resimde neyin yanlış olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

ZEKA SORUSU CEVABI



Bu beyin bulmacasında, 6 saniye içinde neyin yanlış olduğunu anlamalısın. Kırsal kesimde yer alan bir ahır resmi ilk bakışta son derece normal görünebilir.

Ancak daha yakından bakarsanız bu resmi bozan detayı fark edeceksiniz.

Resme, özellikle kulübeye daha yakından bakın. Kulübenin altına yığılmış saman yığınları var ama bir dakika... kulübedeki o kırmızı şey de ne? Baca mı? Ahır barakasının tepesinde bacanın ne işi var? Yani, resimde yanlış olan şey bu.

Bu zeka oyununda neyin yanlış olduğunu 6 saniye veya daha kısa sürede tahmin edebildiyseniz, tebrikler. Ve bunu çözmede başarısız olduysanız, bir dahaki sefere bol şans. Lütfen bir başarısızlığın cesaretinizi kırmasına veya pes etmenize neden olmasına izin vermeyin. Umarız bu beyin bulmacasını çözerken eğlenmişsinizdir.

Dün paylaşmış olduğumuz bir zeka testi de baya ilgi görmüştü. Dilerseniz o testi de inceleyebilirsiniz.

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