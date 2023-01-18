17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde

Hangi yayının önce geldiği merak ediliyor. Hepimizin bildiği gibi her sabah bir önceki günün reyting sonuçları yayınlanıyor. Dün en çok reyting alan yayın, seyircilerin tercihlerine göre belirleniyor. Peki dün en çok hangi dizi ve programlar izlendi? İşte 17 Ocak 2023 reyting kazananları...

Reyting sonuçları açıklandı, medya gündemini takip eden kişiler ve TV izleyicileri tarafından izlendi. 17 Ocak'ta yapılan reytinglerde kazananlar belli oldu; diziler, yarışma programları ve haber bültenleri ilk sırada yer aldı. Peki dün en çok hangi dizi ve programlar izlendi? Günün reyting sonuçları, toplam, AB ve ABC1 reyting sıralamaları şöyle.

17 Ocak reyting sonuçları TİAK tarafından yayınlandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Fox TV'de Taçsız Prenses, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Show TV'de Kemal Sunal klasiklerinden olan Atla Gel Şaban, Kibar Feyzo ve Salako isimli yerli sinema filmleri arka arkaya yayınlandı. TV8'de ise Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 17 Ocak 2023 reyting sonuçları