Ada karıştı.. Survivor'da iki kişi daha diskalifiye edildi

Türkiye kadar Yunanistan'da en çok izlenen yarışmalar arasında olan Survivor, diskalifiye haberiyle seyircileri şaşkına çevirdi. Yunanistan'da çekilen Survivor All Star yarışmasında iki kişi daha diskalifiye oldu. Yaşanan bu gelişme seyircileri çok şaşırttı.

Halk TV'nin aktardığı habere göre; Çok sayıda ülkede çekilen Survivor, Türkiye kadar Yunanistan'ın da en çok seyrettiği yarışmalardan biri. All Star'ın çekildiği yarışmada 2 kişi daha diskalifiye edildi.

Survivor adasından 2 diskalifiye

All Star formatının yayınlandığı Yunanistan'da herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın diskalifiyesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Adaya cep telefonu soktukları ortaya çıkan iki isim hemen yarışmadan gönderildi. Katerina Dalaka 2019 şampiyonu olduğu bilinirken, Asimina Chatziandreou ise en çok desteklenen isimler arasındaydı.

Yaşanan bu gelişme seyircileri şaşkına çevirdi...

YUNANİSTAN'DA YARGI DİZİSİ DE YAYINLANIYOR

Öte yandan komşu ülke Yunanistan'da sadece Survivor yarışması yayınlanmıyor. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin Yunanistan uyarlaması da yapıldı.

Yargı dizisinin uyarlaması da Yunanistan'da izlenme rekorları kırıyor.

TÜRK DİZİLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Türk dizileri sadece Yunanistan'da değil Balkan ülkelerinde de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kuzey Makedonya'daki çok sayıda televizyon kanalında Türkiye'nin en çok izlenen dizileri yayınlanıyor.