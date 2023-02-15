AHBAP'a 1 milyon 200 bin TL bağışta bulunan Kıvanç Tatıtuğ'dan deprem sonrası anlamlı paylaşım

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ederken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Şu ana kadar 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilan edilirken depremzedelere yönelik yardımlar da sürüyor.

10 Ay Sonra İlk Tweet

Son olarak, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesindeki afetzedeler için hemen harekete geçen Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Afet bölgesine yardımlar için günlerdir AHBAP Derneği koordinesinde çalışmalar yürüten Tatlıtuğ, Twitter hesabından 10 ay aradan sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü isim, "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu" mesajını yazdı.

Ne Olmuştu?

Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde AHBAP Derneği'ne 950 bin ve 250 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 200 TL nakdi bağışta bulunmuş ve lojistik ihtiyaç yardımı sağlamıştı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr