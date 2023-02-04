Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu apar topar ameliyata alındı! Henüz ne olduğu bilinmiyor

ATV ekranında yayınlanan, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu Merve Altınkaya, tedavi gördüğü hastanede apar topar ameliyata alındı.

'Aldatmak' dizisi ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya omurilik tümörü ameliyatı oldu. Oyuncu, ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: halktv.com.tr