Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu apar topar ameliyata alındı! Henüz ne olduğu bilinmiyor

Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu apar topar ameliyata alındı! Henüz ne olduğu bilinmiyor

ATV ekranında yayınlanan, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu Merve Altınkaya, tedavi gördüğü hastanede apar topar ameliyata alındı.

'Aldatmak' dizisi ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya omurilik tümörü ameliyatı oldu. Oyuncu, ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

205094.jpg

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: halktv.com.tr

Eğlence
Didem Soydan özüne döndü! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu...
Didem Soydan özüne döndü! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu...
Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle yakalandı! Kahkahalar havada uçuştu..
Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiyle yakalandı! Kahkahalar havada uçuştu..
Öve öve bitirememişlerdi! Netflix, 'Sıcak Kafa'nın fişini çekti
Öve öve bitirememişlerdi! Netflix, 'Sıcak Kafa'nın fişini çekti
Dünyanın en etkili testlerinden; Yüz şekline göre nasıl birisin? Kişiliğini hemen oku...
Dünyanın en etkili testlerinden; Yüz şekline göre nasıl birisin? Kişiliğini hemen oku...
Ada karıştı.. Survivor'da iki kişi daha diskalifiye edildi
Ada karıştı.. Survivor'da iki kişi daha diskalifiye edildi
TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisinden sıcak gelişme! Kadroya öyle bir isim katıldı ki...
TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisinden sıcak gelişme! Kadroya öyle bir isim katıldı ki...
Bu 3 burçla yola çıkarken dikkat edin! Aksi taktirde yorulabilirsiniz. En Sabırsız 3 Burç
Bu 3 burçla yola çıkarken dikkat edin! Aksi taktirde yorulabilirsiniz. En Sabırsız 3 Burç