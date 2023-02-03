Aleyna Tilki'den hayranlarını coşturacak haber! Tarih verdi, bomba gibi geliyor...

Aleyna Tilki, bir süredir ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle konser maratonuna ara vermişti. Hatta ses teli felci geçirdiği, yakında bir operasyon geçireceği olacağı iddia edilmişti.

Doktoru, 22 yaşındaki şarkıcının sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Ses terapilerim devam ediyor. Tedavi sonrası daha güçlü bir şekilde sahnelere döneceğim" açıklamasını yapmıştı.

22 yaşındaki şarkıcı, 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Konserinden bir görüntü yayınlayan ünlü isim, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar, performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin..."

Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek’teydi. Arkadaşıyla birlikte sushi yemeye geldiğini ifade eden şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi. Ses tellerinden uzun bir süre rahatsızlığı bulunan Aleyna Tilki, “Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama bir aya kadar sahnelere dönmüş olurum” dedi.

Kaynak: gecce.com.tr