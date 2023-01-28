Arka Sokaklar dizisinin Rıza babasından kötü haber! Zafer Ergin hayranları yıkıldı

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biridir ''Arka Sokaklar'' dizisi. Dizi 17 yıl boyunca ekranda kaldı. Apar topar geçtiğimiz günlerde ''Arka Sokaklar'' dizisinin final yaptığını basından öğrenmiştik. Bu gelişme ''Arka Sokaklar'' hayranlarını yıkmıştı. Önce yapım şirketinden açıklama beklenildi. Ardından Kanal D'den.. Ama ne kanaldan ne yapım şirketinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bu durum ''Arka Sokaklar'' hayranlarını hüsrana uğrattı. Derken dizide ''Rıza'' karakterine hayat veren Zafer Ergin herkesi yıkacak bir açıklama yaptı.

DİZİYE VEDA ETMİŞ

Zafer Ergin'in basında yer alan açıklamasına göre usta oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı! Bu durum seyircileri yıktı!

SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞ

17 yıl boyunca ''Arka Sokaklar'' dizisinin kadrosunda yer alan Zafer Ergin artık başka projelerde yer alacağını açıkladı. Yani artık Rıza baba olmayacak. Bu durum seyircileri üzerken Kanal D'den açıklama gelmemesi ise seyircileri daha da çileden çıkardı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Diziye önce 45 günlük ara verildi. Bu ara sırasında yapım şirketi iddialara göre çalışanları başka projelerde yer alması için serbest bıraktı. Dizi tekrar yayınlanacak olursa geri kalan ekiple yoluna devam edecek.

FİNALSİZ BİTTİ

Ancak basında dolaşan iddialara göre ''Arka Sokaklar'' dizisi finalsiz biterek ekrana veda etti.