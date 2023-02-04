Armağan Çağlayan 'bu bir sitem değil' dedi, açıkladı: 'Hastalığımda iki kişinin aramaması beni çok üzdü'

YouTube'da farklı içeriklerle program yapan ve geçtiğimiz yıl Akciğer Kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, hayranlarına hem üzen hem de sevindiren gelişmeleri aktardı. Çağlayan, hastalık süresince onu aramayan iki ünlü isme kırgın olduğunu aktarırken, tedavi sürecinin de çok iyi gittiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklayan televizyoncu Armağan Çağlayan, tedavi sürecini anlattı.

5 Aralık'ta İzmir'de bıçak altına yatarak 4.5 saatlik bir ameliyat geçiren Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamada hastalık sürecinde kendisini aramayan dostları Ayta Sözeri ve Nükhet Duru'ya kırgın olduğunu dile getirerek "Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayıp soran oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü. Birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu bir sitem değil" açıklamasında bulunmuştu.

Maltepe'de 'Size Anlatacaklarım Var' isimli tek kişilik gösterisini gerçekleştiren Armağan Çağlayan, sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini açıklayarak kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmeyeceğini duyurdu.

'Kemoterapi Ve Radyoterapi Tedavisi Almayacağım'

Karar'da yer alan habere göre; diğer kanser hastalarına göre farklı bir yöntemle tedavi olacağını vurgulayan Armağan Çağlayan, "Gayet iyiyim. Sonuçlarım İsrail'e gitti. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayacağım. Sadece kanserli hücrenin büyüme hızı çok yüksek olduğu için ben diğer kanser hastalarından farklı olarak ben üç yıl boyunca üç ayda bir ilaçlı tomografi çektirmek zorundayım. Yani kanserim tekrar etmezse verilen ilaçtan dolayı bir kez daha kanser olacağım. İnşallah Allah korur..." dedi.

Ünlü televizyoncunun bu açıklamaları salondaki katılımcıları sevince boğarak alkışlarla karşılandı.

Kaynak: halktv.com.tr