Armağan Çağlayan, sebze ve meyvelere gelen zamlar karşısında baygınlık geçirdi!

Kısa bir süre önce Akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecinde olan yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sivri biberin fiyatına tepki gösterdi. Çağlayan paylaşımında, 'Nutkum tutuldu' dedi.

YouTube kanalında yayınlanan videolarla adından söz ettiren başarılı yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandı. YouTube kanalındaki çekimleri durduran ve biraz daha sakin bir hayat yaşama kararı alan ünlü isim, gıda ürünlerine gelen zamma isyan etti.

“Nutkum Tutuldu”

Sosyal medya hesaplarından sık sık gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek “Nutkum tutuldu” ifadelerini kullandı. Çağlayan’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de sebze ve meyvelere gelen zamları yazmaya başladı.

Kaynak: gazetekolektif.com